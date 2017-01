Sagtrøa lagt ut for salg

Politikerne i Sunndal har bestemt at Sagtrøa bygdetun skal selges gjennom megler på det åpne markedet.

Nå er eiendommen lagt ut for salg. Prisantydningen er på 650.000 kroner.

Flere bygninger

"To eldre tømmerbygninger med særpreg gjenreist på nye tufter på 1990-tallet. Fin tunfølelse og beliggenhet nær fjell og flotte naturopplevelser", lokker annonsen.

Eiendommen består av Litjfalestøgu, som ifølge megler har rustikk stil og inneholder blant annet kjøkken, storstue, finstue, sommerstue og eldrom, og Sandlykkjefjøset med blant annet gang/resepsjon, toalett, kinorom, to soverom/utstillingsrom og flere utstillingsrom.

I annonsen går det fram at det er behov for vedlikehold av bygningene. Større oppgraderinger bør påregnes, skriver megler.

I salgsannonsen går det også fram at det ikke er tinglyst vegrett for eiendommen, og at selger, Sunndal kommune, har kontaktet grunneier med sikte på å få tinglyst vegrett. Imidlertid har grunneier varslet at han ikke uten videre vil signere, og kjøper vil dermed overta ansvar og risiko knyttet til en eventuelo tvist om vegrett.

Det blir visning på eiendommen tirsdag 24. januar.

Privat bruk?

Driva har tidligere skrevet om grunneier og næringsdrivende i området, Endre Nisja, som er frustrert over at politikerne ville selge anlegget, og frykter at verdiene som er skapt gjennom utallige dugnadstimer skal være tapt.

– I verste fall ser vi for oss at noen vil kjøpe Sagtrøa til privat bruk. Eller kanskje at pengesterke kjøpere ser verdien i bygningene og flytter dem til en solrik plass i nærheten av skibakkene på Oppdal, sa han til Driva da politikerne hadde fattet sitt vedtak i fjor høst.

Et selskap under stiftelse, Sagtrøa Eiendom AS, har tidligere vært i kontakt med kommunen med ønske om å «ta tilbake» Sagtrøa, renovere bygningsmassen og komme i gang med aktiviteter på stedet så snart som mulig, i samsvar med intensjonene til den opprinnelige stiftelsen for Sagtrøa Bygdetun. Bak etableringen av selskapet står folk med tett tilknytning til Sagtrøa gjennom dugnadsinnsats, økonomiske bidrag og tilrettelegging av arrangement.

Nisja vil ikke bekrefte overfor Driva at selskapet kommer til å legge inn bud på eiendommen. Selskapet har tidligere antydet en kjøpssum som skal dekke de utgiftene kommunen har hatt med anlegget de siste årene, anslått til rundt 350.000 kroner.

Politikerne har sagt at «Så vidt mulig skal framtidig eier drifte eiendommen i samsvar med relevante deler av Stiftelsen Sagtrøas opprinnelige formål: gjenreise og bevare eldre tømmerbygninger som grunnlag for et bygdetun med aktivitets- og opplevelsestilbud på Gjøra. Den kulturhistoriske verdien som Sagtrøa representerer skal så vidt mulig ivaretas gjennom å vedlikeholde og bevare bygninger og tun».