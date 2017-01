- Vil ha Halsafjorden inn på NTP

14 ordførere kommuner gir gjennom et brev til samferdselsminmisteren en klar oppfordring til statsråden om å se potensialet i å bruke kryssinga av Halsafjorden som pilot i forbindelse med bygginga av ferjefri E39. De viktigste argumentene for dette framgår av brevet, og viser at en pilot vil kunne gi store gevinster også for mange av de øvrige prosjekta. Kryssinga av Halsafjorden er kommet langt planmessig, og teknologiutviklinga i regi av Statens Vegvesen tilsier at prosjektet kan være byggbart allerede i 2021/ 22.

Den klare oppfordringa fra ordførerne bekrefter samtidig at kryssing av Halsafjorden er sett på som en svært viktig forutsetning for videre regionforstørring og næringsutvikling mellom Mørebyene og Trondheim.

Her er brevet:

Ordførerne er av den klare oppfatning at kryssing av Halsafjorden må innarbeides i NTP 2018-29 som teknologipilot for større fjordkryssinger. Teknologipiloter vil kunne bety betydelig innsparing i kostnader, tid og risiko gjennom enklere løsninger og mer erfaring.

Vi viser til departementets arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-29.

Det er svært prisverdig at en ferjefri og utbedra E39 fortsatt står sentralt i departementets arbeid med å utvikle det norske hovedvegnettet.

Statens vegvesens arbeid med å utvikle teknologien for de store kryssingene er svært viktig. Som ordførere setter vi stor pris på å kunne følge arbeidet gjennom jevnlige oppdateringer fra de som arbeider med utviklingsprosjektene. Vi mener arbeidet er både unikt og grensesprengende, og er et viktig bidrag til å utvikle norsk teknologi og industri videre. Samtidig er arbeidet av stor betydning for å kunne utvikle bedre transportløsninger i kystområdene, og dermed lettere å utnytte kyst-Norges store potensialer for utvikling og vekst i en rekke næringer.

Det å kunne bygge slik infrastruktur vil for fastlands-Norge kreve store sprang i teknologi og gjennomføringsevne. Slike utviklingsløp representerer økonomiske og tekniske risikoer, noe som ikke er ukjent verken i Norge eller ellers. Men det anses som god praksis at nye løsninger tas i bruk i mindre skala før de tas i bruk i gradvis større omfang.

Flerspenns hengebruer med forankrede flytende tårn omtales som aktuelle for de store og kompliserte kryssingene av Bjørnafjorden, Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Sognefjorden. Statens vegvesen arbeider med en slik løsning også for Halsafjorden, men da en mindre utgave med to spenn.

Slike bruer er ikke bygget tidligere, og i foreliggende NTP-dokumenter omtales derfor behovet for en teknologipilot. En tidligst mulig gjennomføring av et pilotprosjekt vil gi viktig erfart kunnskap for de store kryssingene på E39. En tidlig pilot for Halsafjorden vil gi verdifull erfaring med kontraheringsmetode og kontraktstype, teknologi og produksjonsmetoder, byggemetoder, installasjon og marine operasjoner. Kostnadene for teknologipiloter vil derfor svare seg ved at man kan spare inn på de store prosjektene gjennom enklere løsninger og mer rutine.

Det forventes stor etterspørsel etter stålkonstruksjoner for både henge- og flytebruer framover. Et mindre og tidligere prosjekt vil gi norske leverandører tid til å utvikle automatiserte og rasjonelle produksjonsmetoder og løsninger som den type brubygging krever. En slik tilnærming vil derfor også være viktig for å mobilisere bransjen og dens konkurranseevne framover.

Kryssing av Halsafjorden er i utviklingsstrategien for en ferjefri og utbedret E39 anbefalt med byggestart i 2024. Noe av årsaken til dette ligger nok i den betydning en mindre teknologipilot vil ha for å redusere kostnader og risiko for de større kryssingene, men også at kryssingen er så godt som «gryteklar». Det er allerede vedtatt kommunedelplaner på begge sider av fjorden uten større konflikter, og et relativt enkelt reguleringsarbeid kan settes i gang når som helst. Kommunedelplanene er allerede tilpasset Statens vegvesens behov for en viss fleksibilitet i landfallsområdene på begge sider av fjorden.

Undertegnede ordførere er derfor av den klare oppfatning at kryssing av Halsafjorden må innarbeides i NTP 2018-29 slik at kryssingen eventuelt kan utnyttes som teknologipilot. Dersom det viser seg ønskelig å gjennomføre flere prosjekter i løpet av de første ti årene av tyveårsperioden, mener vi en fast kryssing av Halsafjorden kan være byggeklar allerede i 2021/22.

Kristiansund 12.januar 2017

Ingunn Oldervik Golmen, Aure - Ingrid Ovidie Rangønes, Averøy - Egil Strand, Eide - Knut Sjømæling, Gjemnes - Ola Rognskog, Halsa - Odd Jarle Svanem, Hemne, Kjell Neergaard, Kristiansund - Torgeir Dahl, Molde - Rolf Jonas Hurlen, Nesset - Ola Heggem, Rindal, Roger Osen, Smøla - Ståle Refstie, Sunndal - Ola Heggem, Rindal - Lilly Gunn Nyheim, Surnadal - Milly Bente Nørsett, Tingvoll.