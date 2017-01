Spent på VM-uttak

Offentliggjøring av uttak til junior-VM Nordiske grener i Park City i Utah skjer mandag klokka 13.

Rindalingen Jo Svinsås er ekstra spent etter ei Norgescup-helg over all forventing. Norgescupen for junior gikk på Nes i Akershus med 10 kilometer fristil på fredag, klassisk sprint på lørdag og 13 kilometer klassisk på søndag.

- Jeg er spesielt fornøyd med fjerdeplassen i distanserenn på søndag, sier Svinsås.

Her kom han i mål 26 sekunder etter vinner Jon Rolf Skarmo Hope.

At Svinsås ble andremann på klassisk sprint på lørdag, kom ikke som en like stor overraskelse, men sjølsagt et resultat han er godt fornøyd med. I finalen ble han slått med fire tidels sekund av Petter Stakston.

På 10 kilometer fristil fredag ble han nummer 10 - 53,8 sekunder etter vinner Thomas Bucher-Johannessen.

- Du har hatt en rimelig god sesong så langt. Har du holdt deg frisk?

- Ja, jeg har holdt meg frisk og fått trent godt - og fått overskudd på hardøkter.

Jo Svinsås går idrettslinja på Heimdal vgs og trent mye i Granåsen og i Bymarka før denne sesongen. Her har han fått mange gode treningstips av førsteårs senior Johannes Høsflot Klæbo, som har hatt en imponerende seniordebut.

Planene framover for Svinsås avhenger om han blir tatt ut til junior-VM. Hvis han ikke blir tatt ut, er det senior-NM på Lygna i begynnelsen av februar.

Junior-VM i Utah foregår til omtrent samme tid, og da må det sjølsagt prioriteres.

Søndag 2. april er det Norgescupfinale på Gålå.