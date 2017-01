Rørgigant gir prispenger til vann

Pipelife Norge får Surnadal Sparebank sin Utviklingspris for 2015. Prisen er på 25.000 kroner, 150per ansatt, og direktør Kjell Larsen sier han har de ansatte i ryggen når han donerer prisen til Røde Kors i forbindelse med den Internasjonale vanndagen seinere i vår.

- Vi har lagt rør i de samfunn der det er vannmangel og ser viktigheten av å få vann fram til folk, sier Larsen.

Allan Troelsen i Surnadal Sparebank begrunna prisen med Pipelifes utvikling til å blie en ledende og innovativ rørprodusent, med leveranser lokalt, nasjonalt og globalt.

Banken mener årets vinner gjennom sitt arbeid bidrar til viktige arbeidsplasser i Surnadal og gir ringvirkninger ut i lokalsamfunnet.

- Pipelife gjør en stor forskjell og bidrar positivt til å gjøre Surnadal til et attraktivt lokalmiljø, sier banksjef Allan Troelsen.

Pipelife Norge med hovedkontor i Surnadal omsetter for over en milliard kroner i rørsystemer i plast brukt i infrastruktur for å lede vann og avløp. Bedriften har 150 ansatte.

- Jeg er rørt og stolt over å få prisen og at vi gir den videre betyr ikke at vi ikke verdsetter den. Vi er glad for å få den og videreformidle den, sier Larsen.