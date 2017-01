Rekordoppmøte på næringslivsdag

Banksjef Allan Troelsen kunne ønske 269 deltakere velkommen til Surnadal Sparebanks næringslivsdag. Ingen gang siden 2003 har det vært så mange deltakere. I 2003 var det rundt 40.

- Gledelig å se at så mange finner vegen til næringslivsdagen i vårt jubileumsår, sier Troelsen.

Banken feirer i år 175 år som bank. Næringslivsdagen er det første store arrangementet i jubileumsåret. Tiden har forandra seg enormt siden banken startet som kornmagasin på 1830-tallet. Da lå pengene, kornet i starten, i hvelvet. I dag svever storparten av pengene i skyen som nuller og etter i teknologiske pengebinger. Og stadig flere utfører banktkjenestene på verdens mest kraftfulle bankbok, mobiltelefonen.

- Vi må møte den teknologiske utviklingen med personlig rådgivning, samt å være med på den teknologiske utviklingen, sier Troelsen.

Troelsen åpnet næringslivsdagen med å se på historien fra banken åpnet til i dag med blikk på alle store begivenheter lokalt, nasjonalst og internasjonalt.

Akkurat nå forteller halsabygg Jan Erik Aasbø Glåmen sin historie som gründer og bonde. En fantastisk morsom historie fortalt med et glimt i øyet og med god og lun humor som trimmer lattermusklene til publikum.

Glåmen har bygd et gigantfjøs, selger betongelement, driver bensinstasjon og er gressentreprenør. Nå starter han med realisering av et næringspark i tilknytning til E39. Forretningene går bra. Og publikum er nok imponert av et han har fått til og har planer om å gjøre.

- Penger er ikke drivkrafta lenger. Det er det å skape vekst i lokalsamfunnet, sier Glåmen.