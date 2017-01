Sve er Møre og Romsdal sitt medlem i den regionale/nasjonale Rovviltnemnda for region 6, som omfatter Møre og Romsdal, Sør og Nord-Trøndelag. Han opplyser at det har vore arbeidsmøte, med drøfting av ny forvaltningsplan for dei store rovdyra i vårt område.

- Sekreteriatet har lagt fram mange alternativ, men eg har gjeve beskjed i nemnda, og fått god støtte der for å ta ut øvre Sunndal ut av Forvaltningsområdet for jerv, seier Sve.

Området er nasjonalt utvalgt kulturlandskapsområde, og ikkje forenelig med yngleområde for jerv, framheld han.

- Ein kan ikkje stimulere for auka beitebruk i dette områder, samtidig som dette skal vere eit prioritert jerveområde.

Sve legg til at dette er eit av områda i fylket med svært store sauetap til rovdyr.

- Noko auka jerveområde innover mot Oppdal er også heilt uaktuelt.

Han meiner forvaltningsområdet for jerv er stort nok i Møre og Romsdal også utan området i øvre Sunndal, slik at dette ikkje skapar problem opp mot eit fortsatt krav om tre ynglinger av jerv her i fylket. Han viser til at det er påvist fire ynglinger i Møre og Romsdal i 2016, som er over vedteke mål.

Ny forvaltningsplan vert behandla endelig ferdig frå rovviltnemnda i løpet av april og går då ut på høyring.

- Men eg føler meg rimelig sikker på at Øvre Sunndal vert teke ut av jerveområdet, seier Sve.