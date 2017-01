Fengslet for voldtekt av barn i nær familie

TV2 melder at en mann ble pågrepet et sted i Møre og Romsdal onsdag, og at han ble framstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett i går. Mannen er siktet for å ha voldtatt et barn under 14 år. Det skal ifølge fengslingskjennelsen være snakk om en mindreårig i familie med siktede.

Mannen er også siktet for nedlasting av materiale som viser seksuelle overgrep mot barn samt aktivitet på nettsider og nettverk for pedofile, melder TV2.

Ifølge politiet skjedde pågripelsen som et resultat av målrettet arbeid rettet mot nettverk som laster ned samt distribuerer bilder og video av barn i en seksuell sammenheng.

Ifølge kjennelsen er mannen fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Han har erkjent alle forhold i siktelsen.