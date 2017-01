Gir store muligheter

Mandag kunne surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim åpne den oppgraderte havna i kommunen. Industrihavna spås ei lysende framtid med stor aktivitet. Det er all grunn til å gratulere kommunen og framtidige brukere med havna som er en viktig nyvinning for hele regionen.

Det er stort fokus på det grønne skiftet for tida. Havna og havneterminalen i Surnadal vil bidra til å flytte mye av varetransporten fra veg til sjø. Rørprodusenten Pipelife er blant dem som vil få stor nytte av havna. Seacargo anløper hver fjortende dag på oppdrag fra Pipelife. Den nye havna og havneterminalen har ikke kommet av seg sjøl. Det har vært lagt ned mye godt arbeid lokalt i forkant av mandagens åpning. Karin Halle og Inge Skogheim i kommunen fikk begge vel fortjent ros og takk under åpningen. Halle er daglig leder for Surnadal Hamneterminal og har gjort en stor jobb med å få alt på plass.

Havna gir muligheteter for næringslivet i regionen, både direkte og indirekte. Det viser etableringen fra andre industrihavner. Politisk rådgiver i Landbruksdepartementet, Margrete Dysja mener havna vil gi ringvirkninger i form av nye arbeidsplasser. Hun får helt sikkert rett i det, men noe av utfordringen for å lykkes med dette er dagens tilførselsveger til Surnadal. Med en oppgradert fylkesveg 65 og Todalsfjordprosjektet på plass, vil mulighetene være langt større.

I dagens avis har vi et ekstra blikk på næringslivet i regionen vår. Det står slett ikke så verst til. De fleste har gått klar den store nedturen i oljebransjen.

Tirsdag kom nyheten om at Hydro har besluttet å oppgradere deler av karbonanlegget ved aluminiumsverket i Sunndal. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 200 millioner kroner og vil bidra til å styrke den svært sterke posisjonen aluminiumsverket har lokalt og internasjonalt.