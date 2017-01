Molo sank i sjøen

I Jordalsgrenda har store deler av moloen i småbåthavna rast ut.

Det er Jordalsgrenda Småbåtlag som eier anlegget, og leder Ola Viseth sier til Driva at det ser ut til at det er grunnen under moloen som har gitt etter og rast ut. Den delen av moloen som strekker seg rundt 25 meter langsmed fjorden, har rett og slett sunket i sjøen.

Viseth forklarer at moloen ligger omkring en meter over vannflata på flo sjø, men nå er alt borte.

Trolig har dette skjedd tidlig fredag morgen. Viseth ble varslet om hendelsen i nitida.

- Vi forstår ikke helt hva som kan ha skjedd. Moloen har stått i snart 30 år. Elva har gått veldig stor nå, og den renner langs en del av moloen - men denne delen er ikke skadd, og står fortsatt.

Viseth ser likevel ikke bort fra at det er elvemassene som kan ha utløst raset i grunnen under moloen.

Sju-åtte brygger har vært forankret i moloen, og noe av forankringen har forsvunnet, men bryggene har greid seg. Flere båter lå i morgentimene fortsatt ved bryggene, utsatt for vær og vind etter hendelsen, men eierne er nå varslet, slik at de skal ha mulighet til å flytte båtene sineopplyser Viseth.

Han vil nå ta kontakt med blant andre kommunen for å avklare hva som må gjøres videre. Trolig vil geolog måtte undersøke området og grunnen nærmere. Det er usikkert om moloen eventuelt kan bygges opp igjen på nye fyllinger på området.

- Nå får vi prøve å berge på land det som berges kan.