Nytt høve til å klage

Oppsitjarar på Fiske i Øvre Surnadal klaga på endringa i stadnamnet i 2006.

Kulturkonsulent i Surnadal den gongen, Mons Otnes, tykte det vart feil at namnekonsulentane i Statens kartverk skulle kunne vedta eit stadnamn eit så stort fleirtal av befolkninga var imot.

Den gongen fekk ikkje kommunen medhald, grunna at det måtte påvisast saksbehandlingsfeil for å få endra vedtaket i Kartverket.

Formannskapet i Surnadal opna for ny namnesak på stadnamnet Fiskja i 2012.

På eitt eller anna vis har prosessen stoppa opp grunna feil i saksbehandlinga, noko bebuarar på Fiske fekk avklart no før jul.

Krevst grunngjeven klage

No utlyser Surnadal kommune nytt høve til å påklage vedtaket om at stadnamnet skal vere Fiskja. Frist for å levere klage er 8. februar.

Partar i saka er dei som har Fiske eller Fiskja som namn på grunneigedom, eller at dette går inn som del av namnet på bruket.

Det offentlege med kommune, fylkeskommune og stat samt selskap som er eigd av desse, er også partar i saka.

Elles er lokale organisasjonar med Fiske eller Fiskja i namnet, eller som ha anna spesiell tilknyting er også rekna som part i saka med klagerett.

Ei eventuell klage må grunngjevast, og det blir her vist til § 10 – lov om stadnamn.

Kan gå vidare til klagenemnd

Klagar på stadnamnet skal sendast til Surnadal kommune i brev eller i e-post.

Etter at klagefristen har gått ut, vil kommunen sende eventuelt mottekne klagar vidare til Kartverket. Om Kartverket står på tidlegare vedtak, vil klagene blir sendt vidare til ei særskild klagenemnd som er oppnemnt av Kulturdepartementet. Dei som har klagerett har også rett til å sjå saksdokumenta som er arkivert av Kartverket.

Med jamne mellomrom har nokon vore bortpå skilta og endra namnet tilbake til Fiske.

Det skulle tyde på at kampviljen framleis er til stades blant bebuarane, og at dei vil nytte dette høvet til å klage på Kartverkets namnsetting enno ein gong.