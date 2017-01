I morgen, lørdag, skal Kongens Ring (Herøy), Giskespelet (Giske), Lady Arbuthnott (Sunndal) og Fru Guri av Edøy (Smøla) arrangere et arbeidsseminar på Romsdalsmuseet.

Seminaret er et resultat av et samarbeid som startet vinteren/våren 2016 der de fire spela som mottar driftstilskudd fra M&R fylkeskommune, gikk sammen om en søknad om forprosjektsmidler.

- Vi ser nytten i å samarbeide, og har hatt fokus på hvordan vi skal bli enda bedre kulturformidlere. Det vi ser, er at vi samlet sett utgjør en svært viktig kulturform i vårt fylke. Spel som teaterform har elementer i seg som på en unik måte skaper store verdier med få ressurser, skriver de fire i ei pressemelding.

Til sammen håndterer de fire produksjoner for mellom sju og ni millioner kroner.

- Vi sysselsetter mange skuespillere, lydfolk, lysfolk, kostymedesignere, sminkører og scenefolk. I tillegg kjøper vi tjenester og varer fra lokale leverandører for hundretusener av kroner. Våre arrangement øker trafikken på ferjene, båtene og bussene i fylket, og vår rolle som motor for reiselivet og handelsnæringen er viktig. Vi genererer mye frivillige arbeid, og ikke minst skaper vi entusiasme i lokalmiljøene. Vi har alle eksistert i over 20 år, og vist at vi er levedyktige og viktige for samfunnsbygging i hele fylket.

Nå samler de fire seg under fanen «M&R - Fylket der historia lever» - for å komme seg enda noen steg videre.

Arbeidsseminaret har fokus på utveksling og samarbeid. Det meste av dagen er satt av til gruppearbeid og oppsummering.

- Ønsket er at dagen skal føre oss fram til samhandlingstema som kan danne grunnlag for å søke Norsk Kulturråd om midler til videre utvikling av vår kulturform.