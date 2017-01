Tilbyr drømmetur til Rio de Janeiro

Det er nesten som du hører «This is the Captain speaking, welcome to this flight of your desire» over høyttaleranlegget der du sitter i passasjersetet bak cockpiten til en Boeing 737–800. Kristian Mossing sitter i kapteinssetet med headset og trykker på knapper og instrumentpanelene lyser. Det nærmer seg takeoff.

– Regner med å ha alt klart til åpning i månedsskiftet mars/april, sier kaptein Mossing.

Da åpner han flysimulatoren for kommersiell trafikk. Går du med en flykaptein i magen får du sjansen til å gi ham luft under vingene. Interesserte kan bestille flyving til sin drømmedestinasjon med seg selv bak spakene. Kaptein med eget fly. Landskapet vil åpenbare seg utenfor cockpitvinduene, motorstøyen er autentisk, på øret har du lufttrafikk-kontrollen, instrumentpanelet viser reiseruta du har plottet, du ser hvor mye fuel du har, marsjhastighet og høyde. Været er hentet fra sanntid, så det er det samme som i virkeligheten uansett hvor du befinner deg i verden. Bak deg, utenfor cockpiten er det tre rader med passasjerseter bakover i flyet.

– Følelsen du får som kaptein er identisk med den du ville fått om du fløy på ordentlig, minus g-krefter, sier Mossing.

To år og en halv million kroner har drømmen om en egen flysimulator lagt beslag på. 100.000 kroner har de fått av næringslivet i Surnadal, resten er hentet fra egen lomme. Det sier noe om viljen til å virkeliggjøre hobbyen i fullskala.

– Vil takke hovedsponsor Surnadal Sparebank samt Gjensidige, Svorka, Talgø, Byggmakker og Landbrukshuset for den støtten de har gitt, sier Mossing.

Flysimulatoren skulle bygges heime i garasjen . Simulatorspillet på PC`n med ei stikke holdt ikke lenger. Mossing ville ha the real deal. I hvert fall så nære han kunne komme å fly på ordentlig. En Boeing flysimulator. Men nabo Svein Håvard Saksen stakk innom Mossing en kveld og sa:

– Dette kan du ikke bygge bare for deg selv. Dette må du bygge for alle.

Dermed stiftet de Surnadal Flysimulatorklubb og responsen har vært overveldende. Landbrukshuset blei kontaktet og et egnet kjellerlokale ordnet. Alle deler er på plass, men det gjenstår en del montering og kopling samt få alt til å snakke sammen før alt er helt ferdig. Et lerret for å kjøre simulatorprogrammet på skal på plass og originale cockpitseter er under produksjon i Spania.

– Uten at Svein Håvard hadde pushet hadde jeg nok bare bygd i garasjen, sier Mossing.

Flysimulatoren blir for alle som har lyst til å prøve å fly . Forhåndskunnskap trengs ikke. Alt som trengs er lyst og penger. Prisene vil variere. Flyging Trondheim-Oslo vil koste 1400 kroner, ønsker du å fly til Trondheim-Rio de Janeiro leier du på timebasis. Turen fra Trondheim til Rio tar 9–10 timer med mellomlanding. Ved mellomlandingen vil du se groundcrewet jobbe utenfor og du kan bestille catering.

– Programmet er 100 prosent realistisk. Alle knapper, display og målere fungerer som i virkeligheten, sier Mossing.

På turen kan du fly alene eller ha copilot. En instruktør tar deg gjennom prosessene. Mossing er instruktør og det skal kurses to instruktører til. Med tre instruktører blir åpningstidene fleksible. I hovedsak blir det kvelds- og helgeflyginger, men det kan også bli aktuelt på dagtid hverdager.

– Medlemmer i klubben kan få flygingene for nesten halv pris, sier Mossing.

Simulatoren blir en av få i Norge . Det finnes noen på Østlandet åpen for publikum. Midt-Norge får sin hovedflyplass i Surnadal.

Geir Forbregd