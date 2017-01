Store nedbørsmengder og snøsmelting har skapt vansker på vegene i flere deler av Driva-distriktet fredag morgen.

Ved Skrøotunnelen mellom Sunndal og Nesset har snø- og ismasser rast ut i vegbanen, og lagt seg i det ene kjørefeltet på Jordalsgrenda-sida. Vegen er klokka 08.30 meldt ryddet, får Driva opplyst ved Vegtrafikksentralen.

Fylkesveg 195 Ranvikvegen i Nesset er stengt på grunn av at deler av vegen er i ferd med å rase ut.

- Autovernet henger i løse lufta, opplyser Henrik Holmstad ved Trafikksentralen.

Vegen er rast ut på et punkt mellom Tjelle og Horsgård.

- Vi antar vegen blir stengt en stund. Det er gode omkjøringsmuligheter, legger han til.

I Ålvundfjord har det i dag tidlig gått et jordras ved Rykkjem ferjekai. Flere trær skal ha blitt ført ut i vegbanen av jordmassene. Det er mulig å passere på stedet, og rydding er i gang. Vegtrafikksentralen ble varslet om hendelsen i sjutida i morges.

Også andre steder i fylket er det vansker på vegene fredag morgen. Fylkesveg 184 mellom Dale og Mittet har vært stengt på grunn av jordras, men vegen er nå åpnet.

Trafikksentralen opplyser videre at det meldes om mye vann i vegbanen flere steder i distriktet, blant annet på fylkesveg 65 mellom Surnadal og Rindal. I Nesset har det også vært meldt om store vannmengder.

Store deler av havnemoloen i Jordalsgrenda har rast ut i sjøen, får Driva opplyst.

Det er sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal om at det ventes lokalt mye nedbør. 70 til 100 mm i løpet av 24 timer. Det er også sendt ut varsel om flom, gult nivå, for Møre og Romsdal.

Kjør forsiktig!

