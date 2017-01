Veg under vatn

En turveg ved Sylte i Surnadal står under vann som mesteparten av området rundt. Bare svanene ser ut til å kose seg i griseværet.

Det er grunn til å tro at flere jorder kommer under vann og at vannet i bekker og elver stiger i løpet av helga. Regnet fortserre lørdag og søndag. NVE har sendt ut både OBS- varsel og flomvarsel for Vestlandet.

Et nytt ras gikk i Todalen på vegen inn til Kårvatn, uten at vegen blei stengt. Kommunen melder de vil ha sine folk i beredskap i helga for å følge utviklingen nøye.

Regnet fører til at vannfulle bekker og elver. Jorder både i øvre og nedre deler av Surnadal står stedvis under vann. Surnas bredder slikker nå farlig nære vegkanter og hyttevegger fra Fiske og nedover.

Utenfor Sylte Gårdsslakteri, et par meter over havet, kan det se ut som om det er kritisk mye vann, men ved slakteriet opplyses det at det ikke har kommet vann inn i produksjonsbygningene.

- Grunnvannet stiger særlig høyt på flo sjø. Vi må nok kjøre på mer sand nå, sier de.