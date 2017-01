Vil hjelpe deg med DAB

I 2011 besluttet Stortinget at overgangen fra analog til digitalradio skal gjennomføres. I 2017 vil FM-nettet i Norge gradvis slås av, og de største radiokanalene i Norge vil bare sende i formatet DAB. Det har vært en betydelig motstand mot stenging av FM-nettet, også blant Drivalesere. Noen reagerer på at det er dyrt og at det er dårlig dekning i blant annet Grødalen. En ny DAB-radio i bilen vil koste mellom 3000 og 9000, etter det Driva har undersøkt. Det kommer an på type bil og om man gjør det sjøl eller på verksted. Det er mulig å gjøre det enkelt med adapter i sigarettenner eller bruke USB-inngang, eventuelt streame radio fra app på mobiltelefon med AUX-ledning. Dyrere blir det om en bytter ut alt: tar ut gammel radio, setter inn ry ramme og ny spiller, kobler på ny antenne og adapter.

– Blir kostbart

Vi tok oss en tur på Shell i Eidsvåg for å høre om folk har skiftet til DAB-radio i bilen, og de vi spurte sa nei.

Sjur Fedje, museumsfotograf med leilighet i både Todalen og Molde, kjører denne strekninga ofte og hører mye på radio.

– Vi har DAB-radio både i Molde og i Todalen, pluss på kontoret mitt, men jeg har ikke byttet om i bilen. Jeg tror den er for gammel til det, og det blir nok altfor kostbart, men jeg skal undersøke det, sier han til Driva. Fedje hører mest på klassisk og på NRK pluss.

– FM-bandet er for dårlig fra Molde til Todalen og fra Gammelsetra til Meisalstranda faller det ut.

– Hva synes du om en pris på mellom 3000 og 9000 for å få satt inn ny DAB-radio?

– Det er helt håpløst. Man kan få i et adapter, det blir billigere. Det er det jeg har i Todalen. Men jeg tror det er lurt å avvente litt. Som med alt annet nytt er det nok ekstra dyrt i starten, og så vil nok prisene gå ned.

– Hva er fordelen med DAB?

– Jeg som lytter mye til klassisk får ikke inn kanalene via FM i Todalen, men det gjør jeg med DAB. Det er bedre lyd med DAB, sier Fedje.

Betenkt bussjåfør

Jim Kvernberg er på Shell med buss. Han forteller at det er DAB-radio i de nye bussene.

– Men privat har jeg ikke skiftet i mine to biler. Jeg vil vurdere det etter hvert. Mulig det blir adapter eller jeg skifter ut alt. Det er kostbart, og betenkelig med hensyn til at det er mange som ikke kommer til å skifte ut radioen, kanskje spesielt eldre folk som ikke skjønner seg på dette. Jeg synes det kunne vært offentlig nett. Hva skjer i krise- og krigssituasjoner der man er avhengig av å få informasjon ut til folket? undrer Kvernberg.

– Hjelp å få

Hvor kan du få hjelp med DAB-radio fortest mulig? Radioskiftets Norgesturnè svarer på spørsmål om DAB, digitalradio og landets 30 riksdekkende radiokanaler, og fredag i neste uke, den 27. januar, kommer de med Radiovogna til Sunndalsøra. Jarle Ruud, markedsansvarlig på radio.no og med på turneen, forteller til Driva at de vil svare på spørsmål og bidra med hjelp.

– Vi møter folk med alle slags spørsmål, spesielt i forhold til skifte av radio i bil, for eksempel hadde en kjøpt adapter, men fant ikke ut av det, og så viste det seg at det var antenna det var noe galt med. Vi hjelper til med praktiske ting, kommer med tips og forteller om ulike løsninger, sier han. De kommer med en campingvogn som vil være fargerik og synlig, og da er det bare å benytte sjansen til å få hjelp. Ruud forteller at de vil dukke opp i nyhetsfeeden til folk i området på Facebook dagen før de kommer. Du finner dem også på siden «Gladiradio» på FB og på radio.no på internett. Man kan også spørre dem direkte på FB.