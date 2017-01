Best på krevende mellomdistanse

- Det var definitivt teknisk krevende i dag, sier Lars Moholdt etter å ha gjort unna dagens mellomdistanse under Ski-O-Treff på Skeikampen i Gausdal.

Og for Moholdt ble det ekstra krevende på mellomdistansen– som inngår i både Sport8Norgescup og i tillegg er World Ranking Event – da han fikk noe problem med utstyret underveis.

- Jeg knakk både en ski og en stav i en motbakke på vei til 2. post, forteller karen som til tross for noen ekstra hindre ikke ønsker å fokusere på tidstapet det eventuelt medførte.

- Jeg kom meg greit gjennom, understreker han, og fortsetter:

- Heldigvis var det ikke så bratt terreng, og etter noen minutter fikk jeg nytt utstyr.

Da var verdensmesteren fra to år tilbake vanskelig å bremse.

- Jeg gikk skikkelig bra fra midtveis til mål. Og det var fantastisk fint å gå skiorientering her oppe i dag. Gliden var god, løypenettet var krevende og forholdene var ypperlige.

- Det kan ikke bli finere å gå skiorientering enn i dag, både været og føret.

Best av alle i herreklassen var Moholdt, som vant den 8 kilometer lange konkurransen 40-tallet sekunder foran Øyvind Watterdal, med Bjørnar Kvåle på 3. plass.

Og allerede om et par timer venter en ny utfordring for deltakerne under Ski-O-Treff under nattsprinten.

- Det blir en helt annen utfordring. Jeg tror ikke jeg har gått natt annet enn på trening tidligere. Det skiller nok lite på skifarten, så jeg får fokusere på det tekniske.

Teknisk fokus var nettopp suksessfaktoren til dagens vinner i dameklassen, Evine Westli Andersen.

- Det var utrolig moro å gå skiorientering i såpass tett løypenett. Men det var krevende teknisk, og jeg tok det ganske rolig der det var mest krevende, sier hun, og fortsetter:

- Planen var at jeg skulle ta meg tid til å orientere skikkelig.

En vinneroppskrift- som ga seier, snaue 50 sekunder foran veteranen Stine Olsen Kirkevik. Audhild Bakken Rognstad ble nummer 3.

- Jeg har bare halvminuttet tidstap, forteller Løten-jenta, som da kan glede seg til nattsprint seinere i dag og jaktstart i morgen.

- Det blir moro, smiler ungjenta, som til tross for at hun trener mye om dagen har vinnerfart i smalsporene på Skaikampen:

- Jeg er ikke i toppform fysisk. Men nettopp derfor er det bra at det er så krevende løypenett, slik at jeg kan ha bra fokus på det tekniske.

Jørgen Baklid virker å ha tatt steg teknisk i ski-o løypa denne vinteren. Junioren fra Konnerud tok i dag sin 4. seier på rappen i Sport8Nrgescup da han var halvminuttet bedre enn klubbkamerat Audun Heimdal. Gjermund Tørnqvist Halden – på 3. plass – hadde 35 sekunder opp til toppen av pallen. Og da skal en notere seg at juniorvinneren hadde kjappere kilometertid enn seniorvinneren på herresiden.

Hos juniorjentene var Tilla Farnes Hennum best, men Anne Willkommen Eiken og Synne Strand – på henholdsvis 2.- og 3. plass – var begge under minuttet bak.

Dette kan borge for en spennende jaktstart i morgen, men før den tid venter nattsprint seinere i kveld.