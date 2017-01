Kongeparet takket nei

I høst ble det kjent at ordfører Ståle Refstie og styreleder i JazzåTeatret Produksjon AS, Anne Bente Skare, hadde invitert kong Harald og dronning Sonja til Sunndal for å oppleve musikkspillet om Lady Arbuthnott - Frua på Elverhøy.

Musikkspillet settes opp i Sunndal for 22. gang i 2017. I invitasjonen skrev Refstie og Skare at kommunen ville se det som en stor ære å få ledsage kongeparet i Ladyens fotspor, og laget forslag til et program for et mulig besøk.

I et brev fra Knut Brakstad, HM Kongens privatsekretær, heter det:

- Dessverre må jeg meddele at Deres Majesteter Kongen og Dronningen ikke vil ha anledning til å være tilstede ved dette arrangementet.

Da kongen og dronningen for et par år siden besøkte regionen, holdt dronningen en tale i Surnadal der hun fortalte om sine turer i Trollheimen. Hun fortalte også om sitt kjennskap til «Sunndalens ukronede dronning», Barbara Arbuthnott, og sa at historien om henne hadde gjort inntrykk. Dronningen fortalte om tidligere besøk til Alfheim og Vangshaugen i Grødalen, hvor hun hadde spist på "ladyens" vakre servise, og beundret de mange flotte gjenstandene som finnes etter henne.

For to år siden ble dronningen invitert til jubileumsforestilling, men hadde heller ikke den gangen ikke anledning til å komme.