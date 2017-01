Mindreårige forsvinner fra mottak

182 asylbarn er forvunnet fra omsorgssenter og mottak i Norge i 2016.

Barna har ukjent oppholdssted. Det vil si at ingen vet hvor de befinner seg. 86 forsvant i november og desember.

Årstallene fra UDI for Midt-Norge viser at av 24 forsvinninger er 17 fra mottak i Møre- og Romsdal, fem i Sør-Trøndelag og to i Nord-Trøndelag, melder Adresseavisen.

- Antallet forsvinner har økt de to siste månedene av 2016. Trenden fortsetter i 2017, hvor vi allerede har registrert fem forsvinninger. Mange drar til Oslo, mens andre forsvinner til utlandet, opplyser lensmannsførstebetjent Espen Bakk ved lensmannskontoret i Sunndal til avisen.

Asylbarna blir ifølge Bakk etterlyst nasjonalt, men ikke internasjonalt. Uansett er det sjelden de blir funnet, med mindre de returnerer tilbake til mottaket selv.