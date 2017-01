Blir lagt merke til på messe

Torsdag reiste Åse Torvik og Anders Øverås fra Mosbøen gård i Øksendal til en av verdens største matmesser, Internationale Grüne Woche i Berlin. Spente på hva de hadde i vente - og forberedt på at det kom til å bli dager med mye innhold.

- Her går det veldig bra, vi koser oss!, sier Åse på telefon fra Berlin søndag ettermiddag. Hun legger til at det har vært travelt - med enorm pågang og svært mange besøkende på standen til Fjord Norge.

- Det er en utrolig opplevelse å være her, understreker hun.

Mye oppmerksomhet

Tilbakemeldingene fra de besøkende har vært veldig positive. På standen serveres flatbrødet fra Mosbøen sammen med annen mat fra fjordfylkene; som spekemat, reinskjøtt, laks og tørka sild. Mosbøen blir lagt merke til og høster mange lovord for produktene sine, og de har drevet verdifull nettverksbygging og knyttet viktige nye kontakter.

Mosbøen ble også nevnt både på God Morgen, Norge på TV2 og i sendingen til NRK Møre og Romsdal på fredag. Andre medier har også besøkt standen, slått av en prat og smakt på produktene.

Fredag var det offisiell åpning av den norske paviljongen med landbruksminister Jon Georg Dale. Dale roste maten han fikk smake på Fjord Norges stand, og han sikret seg også en pakke flatbrød med rosmarin fra Mosbøen, forteller Torvik. Fredag var det også høytidelig mottakelse på ambassaden, hvor gjestene kunne forsyne seg fra en buffet med produkter fra den norske standen. Der fant de blant annet lefser fra Øksendal.

Lørdag ble det satt ny omsetningsrekord ved standen på messa. Søndag er det også travelt, med svært mange besøkende, forteller Torvik. I fjor var det over 400.000 mennesker som besøkte Grüne Woche. Søndag kveld blir det deltakerfest, før arrangementet fortsetter mandag morgen. Messa pågår hele uka, men paret fra Mosbøen reiser heim igjen på onsdag.

Det er også en annen lokalmatprodusent fra vår del av landet som er med til Grüne Woche. Etter at «Kraftkar» fra Tingvollost i november i fjor ble kåret til verdens beste ost under World Cheese Awards i Spania, kom det spontant invitasjon til Berlin fra statsråd Jon Georg Dale. Han gratulerte med kraftprestasjonen – og inviterte ostebedriften med i sin delegasjon. Osten fra Torjulvågen blir også servert i den norske restauranten under messa, og Fjord Norge har også med seg litt Kraftkar på standen sin.

77 utstillere

I 2017 er det 30 år siden Norge deltok på messen Grüne Woche for første gang. 77 utstillere fra Fjord Norge, Oslo-regionen og Sørlandet representerer Norge som mat- og reiselivsdestinasjon i Berlin i jubileumsåret. Deltakelsen er et ledd i å bygge Norge som matnasjon. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser.