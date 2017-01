Hegerberg-søstrene senket England

VG skriver om treningskampen på La Manga. To søstre Hegerberg sørget for Norges scoring:

Andrine (23) slo et perfekt frispark inn i Englands 16-meter. Lillesøster Ada (21) møtte pasningen med hodet og nikket inn 1-0 i et nesten tomt mål som var forlatt av en keeper på halvdistanse.

– Et utrolig bra slått frispark. Og vi vet at Ada er bra der inne. Det var et bra mål, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

Men begge søstrene måtte forlate banen før full tid.

Ada Hegerberg rakk å være farlig frempå med pannebrasken igjen etter en corner før hun måtte hun måtte gå av banen snaut ti minutter før pause.

– Hun fikk en liten kjenning i hamstringen på treningen i går. Hun følte seg ok før start, og hun skulle si fra så fort hun begynte å kjenne noe i låret. Vi tar ingen sjanser på dette tidspunktet. Og det var vel bra at hun var med siden hun gjorde seiersmålet, sier den svenske landslagstreneren.

Mer dramatisk var det da Andrine Hegerberg i andre omgang fikk en ball i ansiktet og ble fraktet på båre inn i garderoben.

– Hun fikk ballen ganske hardt i hodet. Og følte seg ikke bra etter det. Så vi tok henne ut. Jeg vet ikke hvordan det er med henne nå, men det er kanskje en hjernerystelse, sier Martin Sjögren.

