Koste seg på skøyteisen

Forrige søndag var det et syttitalls skøyteentusiaster innom i løpet av de tre timene kiosken var betjent. Fullt så mange var det trolig ikke i dag, men et sted mellom tretti og førti var det nok i løpet av de to første timene også denne dagen. Muligens var enkelte noe usikre på forholdene denne dagen etter mildværet som har vært i det siste. Men det var det ingen grunn til – på Gjøra var det to varmegrader og fine forhold.

Som kjent er dette et lavterskeltibud – der både store og små kan få låne skøyter, hjelmer, køller og annet utstyr gratis – og dette gjelder hele uka. På søndagene er det i tillegg betjent kiosk drevet på dugnadsbasis. Inntekten fra kiosksalget er et verdifullt bidrag til driften. Siste nytt er at man nå også kan ta imot betaling via kort.

I tillegg arrangeres også basar. En har også vært så heldige å motta betydelig sponsortilbud – slik som fra Sunndal Sparebank, som har bidratt med isprepareringsmaskin, og Storvik, med utstyr for sliping av skøyter. I tillegg utføres en imponerende dugnadsinnsats fra flere av bygdas innbyggere.

Skøytedag på Gjøra Søndag arrangeres årets første skøytedag.

Brukerne kommer fra et stort geografisk område. Eksempelvis kom sist søndag en delegasjon på sju medlemmer fra nabobygda Lønset. Bernadette Hendriks, bosatt i Jordalsgrenda, er også en av de ivrigste brukerne av anlegget. Hun blir ganske sikkert å finne på startstreken også under årets sunndalsmesterskap på skøyter. Dette arrangeres 26. februar.

Vi i Driva kommer med mer fra skøytedagen søndag i vår onsdagsutgave.