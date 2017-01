Rolf gikk alle Stikk Ut-turene

– Jeg har bodd i Nesset hele livet , men har aldri vært spesielt ivrig på fjellturer. Kom på at jeg skulle prøve meg på en Stikk Ut-tur til Prestaksla i 2015. Den ene turen ble til mange, og i fjor satte jeg meg som mål å besøke samtlige 179 poster på Nordmøre og i Romsdal. Det klarte jeg. I tillegg besøkte jeg 53 poster på Sunnmøre.

Toven har i mange år vært blant landets mest treffsikre pistolskyttere, men tror ikke det å pleie den fysiske formen slik han har gjort gjennom alle Stikk Ut-turene, har så stor betydning for resultatene på skytebanen.

– Dette handler først om å bruke tid til å besøke alle postene, sier Toven.

Tidligere i uka inviterte Nesset kommune og folkehelse, friluftsliv og kultur til Stikk Ut-kveld der alle som hadde lyst fikk komme.

Det er Hogne Frydenlund, Mari Husan og Turid L. Øverås som organiserer Stikk Ut-turene i Nesset. Mange interesserte møtte fram til mandagens møte. Det kom mange innspill både til forbedringer og ikke minst nye Stikk Ut-mål for 2017. Nytt av året er at det også er opprettet en «vinterpost» ved Mørkvatnet.

Mari Husan sier at de får en del henvendelser fra folk som har forslag på nye turmål.

– Det er 12 poster i Nesset . Flere av dem er lavterskeltilbud. Stikk Ut har bidratt til flere besøk til turisthyttene og til at flere kommer seg ut av godstolen og slik ta ansvar for egen helse. Det er også motivrende å høre at opplegget er noe som engsjerer hele familier, og som ungene setter pris på.

Husan viser til at Stikk Ut- har bidratt til å bedre lokalkunnskapene til mange ved at de besøker steder ulike steder i egen kommune og i nabokommunene.

– Det er viktig å understreke at Stikk Ut ikke skal konkurrere med postene som grenda- lag og idrettslag setter opp. Det er et tillegg.

Mange hadde bestilt krus på nettet som de hentet på kommunehuset mandag kveld.

Helene Wahlstrøm (15) er ivrig Stikk Ut-bruker. Mandag kveld viste hun flotte naturbilder fra sine mange turer i nærområdet. 15-åringen imponerte også med kunnskapen hun formidlet rundt de ulike turene.