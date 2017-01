Nytt oppdrag for Storvik Aqua

Målet er å samkjøre bruken av luseskjørt, rensefisk og oksygentilsetting for å bedre fiskevelferden og dermed også styrke økonomien i oppdrettsanleggene.

Det er selskapene Nekton Havbruk, Pure Farming, Nofima og Storvik Aqua som inngår i prosjektet, som er lagt til forsøksanlegget Gullklakken på Smøla.

Storvik Aquas rolle i prosjektet er å levere en komplett løsning for produksjon og tilsetting av oksygen. Ved å bruke luseskjørt, rensefisk og oksygentilsetting sammen ønsker partene å oppnå bedre lusekontroll, forbedret velferd for fisken og dermed raskere tilvekst. Oksygentilsetting har også den positive effekten at luseskjørtene kan være på under hele produksjonstiden.

Det går fram i en pressemelding fra Storvik Aqua.

Oksygen er en nøkkelfaktor

Partene baserer seg på forskningsarbeider som viser at fiskens appetitt, helse og tilvekst har klar sammenheng med oksygennivået i vannet. En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet slår fast at oppdrettslaks får dårligere appetitt når oksygennivået blir for lavt. Under et erfaringsseminar på Værnes i november 2016 understreket flere foredragsholdere at et jevnt og akseptabelt høyt oksygennivå bedrer fiskevelferden og tilveksten, og øker fiskens evne til å tåle sykdommer og eventuelle behandlinger eller annen håndtering. Det samme var blant temaene på Tekmar i desember 2016.

Den tekniske løsningen bygger på sensorer som styrer produksjonen og tilsettingen av oksygen. I merden sørger spesialtilpassede oksygendiffusorer for jevn og effektiv innløsning av oksygenet. Forsøket vil i første fase skje i liten skala på to merder, men det kan enkelt skaleres opp til en fullskala lokalitet. Etter planen skal prosjektet gå over 12 måneder og ventes å være ferdig i februar 2018. Dersom forsøket er vellykket, vil Pure Farming vurdere å ta teknologien med seg videre til alle sine ordinære matfiskanlegg.

Prosjektet er svært interessant for Storvik Aqua, forteller salgsleder Rune Måøy:

– Vi mener oksygentilsetting vil bli et viktig redskap for å oppnå økt fiskevelferd og kortere produksjonstid i framtidens oppdrett. Vi gleder oss til oppstart og har store forventninger til resultatene er klare.

Reduserer lusepåslaget

Prosjektet er allerede godt i gang med å bekjempe luseplagen. I 2016 klarte Pure Farming og Nekton Havbruk å unngå det aller meste av lusepåslaget ved lokaliteten Gaustad på Averøy. I en region som ble svært hardt rammet av lus, gav luseskjørt og rensefisk en effektiv reduksjon av lusepresset. Ulempen er at luseskjørt også har uheldige konsekvenser for fiskevelferden på grunn av redusert vannutskifting og dårligere oksygennivå. Nå håper styreleder i Nekton Havbruk, Mikal Eines, at de skal kunne løse problemet:

– Vi har slitt med oksygennivået, særlig om sommeren og høsten, men vi har stor tro på at vi nå er på riktig spor med dette prosjektet, sier han.

Mange gevinster

Gevinstene ved å skjerme fisken med luseskjørt og rensefisk, samtidig som vannmiljøet optimaliseres ved å tilsette oksygen, er mange:

• Mindre håndtering, færre sulteperioder, sparte kostnader med tanke på avlusning og færre lusebehandlinger

• Økt produksjonseffektivitet

• Økt appetitt og fordøyelse gir raskere vekst

• Et stabilt godt oksygennivå gir sterkere og friskere fisk

Mer effektivt oppdrett

Tilsetting av oksygen ved lave oksygennivåer gjør det mulig å fôre fisken når det er optimalt. Når oksygennivåene er lave, må fôringen reduseres eller stanses helt. Det fører til tapt tilvekst.

Produksjonsleder Morten Heggelund i Storvik Aqua utdyper dette:

– Et stabilt godt oksygennivå gir raskere vekst, fiskens tid i sjøen blir kortere, og den blir raskere klar til slakting. Desto kortere tid fisken får i sjøen, desto mindre blir risikoen for sykdom og behovet for lusebehandling. Det kan gi en betydelig økonomisk gevinst.

Flere innovasjonsprosjekter

Det er også andre store innovasjonsprosjekter i gang hos partene. Nekton Havbruk, Smøla Klekkeri og Settefisk og Pure Farming har bl.a. søkt om utviklingskonsesjoner til et prosjekt kalt Welfare Fish Farming. Her skal lakselusa holdes borte med luseskjørt og rensefisk. Lus som faller av fisken skal samles opp, og det skal være behandlingskapasitet til enhver tid. Energien skal komme fra lokalt produsert vindkraft.

Bredt engasjement i Storvik Aqua

Storvik Aqua deltar i flere lignende forsknings- og innovasjonsprosjekter, blant annet gjennom medlemskapet i Ctrl AQUA, forskningsprosjekter med Sintef og flere andre innovasjonsløp, både internt i Storvik Aqua og i samarbeid med andre innovatører i næringen. Mikal Eines i Nekton Havbruk setter pris på samarbeidet med bedriften:

– Storvik Aqua er en institusjon – de er godt etablert med høy kvalitet på sine produkter og sin service. Vi har fått levert oksygenstyring i mange år fra bedriften, og det er med glede vi nå viderefører samarbeidet.