Nytt ras i Todalen

Det er todalen.no som skriv dette. Rasstaden er heilt oppå toppen av Falla, og der ein har bergveggen på høgresida og rett ned i elva på vestre side av Dalavegen. Her har det rasa ein del masse ned i elva, slik at raskanten går ein halvmeter frå glidekanten på nersida av vegen.

Oppsynsmann Gunnar Bøe er litt oppgjeven ovar at det no kom eit nytt raspunkt. Her er det heller ikkje så enkelt å få reparert denne skaden. I første omgang er no raskanten sikra med bukkar og markeringsband, slik at ingen bevegar seg ut på kanten av stupet som går lukt i elva. Det er ikkje aktuelt å stenge vegen slik det ser ut no.

– Her lyt vi ha ei skikkeleg vurdering av kva som må gjerast for å sikre vegen, seier Gunnar Bøe, som var på staden saman med Michal Heimlund frå teknisk avdeling i kommunen. Dette blir nok ein kostbar affære som vi må planlegge godt og som vil kreve at vi har finansiering på prosjektet. Surnadal kommune vil no følgje med dei to raspunkta nøy i tida framover, spesielt ved store nedbørsmengder og når tælen går.