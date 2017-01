Kunst, jazz – og taco

Sunndal Kunstlag og Sunndal Jazzklubb har de siste åra samarbeidet om et arrangement i kulturhuset i begynnelsen av februar. Med stort hell. Mange har flokket til galleriet for en litt annerledes lørdagsopplevelse. I fjor var det fullt hus da kunstneren Morten Gjul skapte kunst "live" til jazztoner fra District Four. Nå gjentas suksessen.

Lørdag 4. februar gjøres foajeen i kulturhuset om til jazzkafé. I år har kunstlaget invitert den grafiske designeren, illustratøren, reklamemannen og kunstneren Ståle Gerhardsen til Sunndal. Den fargerike kunstneren, som har galleri på Brattøra i Trondheim, omtales gjerne som uortodoks. Han setter sine avtrykk i ulike sjangre og miljøer, og spiller på et bredt spekter. Han går gjerne nye veger – både i valg av teknikker i kunsten, og i markedsføringen av seg sjøl og det han skaper. I sommer fikk han mye oppmerksomhet da han solgte 24 bilder på Facebook – usett. Ståle ville teste sin egen personlige merkevare. Responsen var overveldende.

Mange vil også kjenne Gerhardsen som forfatter av boka Pappaperm, som kom ut nylig, og har blitt omtalt i en rekke medier. Kan hende vil også noen huske trønderen som musiker (Ståle Stiil, noen?).

I Sunndal vil han servere "Fredagstaco". Kunstneren sjøl forklarer, ifølge kunstlaget, tanken bak utstillinga og navnet slik:

"Fredagstaco er noe "alle" har et forhold til. Bordet er dekket med alle mulige ting i små skåler. Mais, løk, chili, kjøtt, tomater, ost etc. etc. etc. Hver for seg er disse råvarene sin egen herre, satt sammen til en enhet blir de taco. Mmmh... Fredagstaco (sies med Homer Simpson-stemme). Alt på bordet er ikke for alle, men det er noe på bordet for alle. Alle får spist. Alle blir mette."

Slik blir det på utstillinga også. Ulike maleri, illustrasjoner og trykk. I ulike stiler. Mange forskjellige smaker. Kunstneren har laget flere bilder spesielt for utstillinga i Sunndal, forteller Berit Megård i kunstlaget.

Under arrangementet vil kunstneren også gjøre en live performance, hvor han vil tegne og male til musikken som serveres av Nils-Olav Johansen Trio. Det kunstneren skaper, blir solgt til høystbydende. Auksjonen vil pågå hele måneden.

Nils-Olav Johansen har med seg Vigleik Storaas og Johannes Lundberg i sin trio; solide musikere som har preget jazzscenen gjennom en årrekke, blant annet sammen med Karin Krog, Bugge Wesseltoft, Silje Nergaard og Farmers Market.

Trioen setter kreativt og lekent samspill i fokus, og det sies at spillegleden og energien som blir skapt av disse tre, gjerne må oppleves live.

Musikken er basert både på egenkomponert materiale og bearbeidelse av andres komposisjoner. Den peker mot vest i et europeisk/nordisk harmonisk uttrykk, med linjer til øst med oddetallsrytmer og orientalske skalafarger.

I kulturhuset blir det en minikonsert; som også kan fungere som en smakebit på den konserten som samme kveld kan oppleves som kveldsjazz på Øra Kafé.

Konserten er en del av Norsk Jazzforums Vinterjazzprogram, opplyser Siri Melkild i klubben.

Under jazzkafeen i kulturhuset er det Café Trædalsstuene som vil servere passende mat; krydret og god tacotapas, med drikke som passer til.

– Vi gleder oss! Dette blir spennende, sier Berit Megård.

PS: Jazzkafeen arrangeres på samme tid som filmen om Marcus & Martinus vises på kino i kulturhuset. Kjekt for både foreldre og barn...