Mistet førerretten for alltid

En mann i 20-åra er i Nordmøre tingrett dømt til fengselsstraff etter å ha kjørt bil i påvirket tilstand i desember i fjor. I avhør på stedet erkjente han at han hadde kjørt i ruspåvirket tilstand, og at han hadde røyket hasj to timer tidligere. Påvirkningen tilsvarte en promille på over 1,2. Som hovedregel skal det reageres med bot og ubetinget fengsel ved en slik påvirkningsgrad.

Sunndalingen er også tidligere dømt for kjøring i påvirket tilstand. Dette la tingretten vekt på i skjerpende retning. Forholdet ble begått i prøveperioden for en dom fra april. Dermed fikk mannen en samlet dom med den betingede delen av den forrige dommen.

- Det er også skjerpende at kjøringen skjedde over en ikke ubetydelig strekning i et boligområde, heter det i dommen. I formildende retning ble det vektlagt at mannen erkjente straffskyld.

Tingretten dømte sunndalingen til fengsel i 75 dager. Retten valgte også å ta førerkortet fra mannen for alltid. Vegtrafikkloven sier at det alltid skal skje ved gjentatt promillekjøring innen fem år.

Mannen må også betale en bot på 10.000 kroner.