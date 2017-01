Feirer 70-tallet fire dager til ende

Det var med Ketil Bjørnstad det hele startet. Forfatteren og musikeren er i ferd med å skrive seg gjennom seks tiår, og høsten 2016 kom det andre bindet i romansyklusen «Verden som var min».

I kjølvannet av bokutgivelsen reiser Bjørnstad rundt i landet sammen med journalist Anne Grosvold, og forteller om boka og minnes livet på 70-tallet. Et tiår med store omveltninger, både ute i verden og heime i Norge. Et tiår Bjørnstad gikk inn i som 18-åring – overvektig, uten examen artium, håpløst forelsket. I boka følger vi Bjørnstads egen løsrivelse – når han vender seg mot jazzen og rocken – og ikke minst mot det radikale miljøet rundt Ole Paus. Et viktig tiår for Bjørnstad.

Når han kommer til Sunndal sammen med Grosvold torsdag 16. februar, vil han også spille noe av den musikken han komponerte, som «Sommernatt ved fjorden» og «Blåmann».

Et tiår mange har et forhold til

– Da vi fikk tilbud om Bjørnstad i fjor høst, tenkte jeg at "Dette hadde det gått an å bygge noe mer rundt", sier kultursjef i Sunndal, Ole Magne Ansnes.

Slik ble ideen om en 70-tallsfestival født.

Andre i det lokale kulturlivet tente også på ideen. Ansnes opplever at det er mange som har et sterkt forhold til dette tiåret. Det skjedde så mye. Med samfunnet, med kulturen. Med menneskene.

– Folk ble aldri de samme igjen etter de første fem åra av 70-tallet, sier Ansnes. Og legger til at det nå vel har blitt slik at 70-tallet er «gamle dager», som det er viktig å fortelle om.

Fotball, musikk og tilbakeblikk

«Sunndal i 70» starter onsdag 15. februar på biblioteket. Der skal Petter Erik Innvik lede et panel som vil ha et tilbakeblikk på kvinnekamp og samfunnsutvikling i Sunndal dette tiåret.

Seinere på kvelden vil Per Helge Malvik få i gang den gode samtalen med ulike personligheter fra 70-tallet på Øra Kafe i «Hei på du». Det blir også spilt lokal vinyl denne kvelden.

Torsdag vil det gå slag i slag; først med middagskonsert med Kim André Rønningen på Spiskammerset, deretter blir det åpning av utstillinga «Livet som var vårt». I samarbeid med kulturtjenesten har Jorunn Silseth, Gudrun Mandal, Solveig Flaa og Tove Røsdal tatt på seg oppgaven å gjøre om hele foajeen ved Sunndal kulturhus til et 70-tallshjem. Med stue, soverom og det hele. Her blir det tidsriktig interiør, dekor og moter. Det vil være mulig å sette seg i sofaen, lese i blader og ta utstillinga i bruk.

70-tallsfesten fortsetter videre inn i Hovshall med det musikalske bokbadet med Bjørnstad og Grosvold, og seinere blir det vinylkveld på Øra Kafe. Her plateprater Ansnes og kulturskolerektor Ingemar Andersson – og spiller musikk fra 70-tallet.

– Det er mye å ta av, sier Ansnes, som antyder at hans egen platesamling trolig består av 80 prosent 70-tallsmusikk.

Fredag fortsetter det med nostalgisk tilbakeblikk på «gyldne fotballtider» – Sunndal Fotballs glansdager – når Johan Øiestad med venner inviterer til fotball-forspill i Keila. Etterpå blir det 70-tallsjam i regi rockeklubben på Rallarn.

Lørdag vil Svein Sæter ta for seg «Aviskrigen» i Sunndal – midt i 70-tallsmiljøet i foajeen i kulturhuset. Sæter har samlet et knippe gjester, deriblant nåværende redaktører i lokalavisene i Sunndal.

Det blir også 70-tallskino i Keila med tre glade gjensyn; Pippi Langstrømpe for de minste, Grease og They Call me Trinity for de litt større.

Så avsluttes det hele med Sure Thing; Petter, Pål og Øyvind som spiller både funk og pønk og mye annet fra et spennende musikalsk tiår.