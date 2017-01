Spår kraftig økning av allergi

Omtrent hver tredje innbygger på Vestlandet opplever tett nese og kløe i øynene opptil ti ganger i året eller mer. Mange er ikke klar over at forkjølelsen de gjentatte ganger plages med kan være allergi. Det skriver allergiguiden.no i en pressemelding.

En fersk undersøkelse gjennomført av analysebyrået YouGov på vegne av Allergiguiden.no viser at omkring hver tredje innbygger på Vestlandet plages med allergilignende symptomer som tett nese og kløe i øynene opptil ti ganger i året eller mer.

Videre viser undersøkelsen at hver fjerde vestlending har symptomer som kløe i nesen, og at nesten hver femte innbygger i regionen opplever plager i luftveiene. Det fryktes at mange vestlendinger plages av allergi uten å være klar over det, i og med at symptomene på for eksempel helårsallergi ligger så tett opptil forkjølelse.

Allergi eller forkjølelse?

Å vite om man er allergisk eller bare opplever en god gammeldags forkjølelse er ikke lett. At så mange plages av nesetetthet og kløe i øynene, og at en av tre ikke kjenner begrepet helårsallergi tyder på at det er et stort behov for å øke folks kjennskap til folkesykdommen. Steinsvåg er avdelingsleder ved øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen. Han antyder at mange nordmenn går med allergi uten å vite det.

– Går man med tett nese over lengre tid, og man samtidig opplever at nesetettheten forstyrrer søvnen og arbeidskapasiteten bør man oppsøke lege for en utredning og få stilt riktig diagnose, sier Steinsvåg.

Slik kan du skille mellom forkjølelse og allergiske symptomer:

• En grei huskeregel er at nysing ved allergi har en tendens til å komme som perler på en snor, kanskje tolv nys på rad, uten pause. Forkjølelsesnys kommer gjerne mer spredd.

• En forkjølelse avtar som oftest i løpet av en uke eller to. Utsetter du deg for det du er allergisk mot eller ikke får riktig behandling vil symptomene vare mye lenger.

• Snørr som følge av allergi er ofte tyntflytende, mens forkjølelsessnørr er tykkere.

• Det er vanlig med feber når man er forkjølet – et symptom som vanligvis ikke forekommer ved allergi.

• Ved allergi er det vanlig med røde, kløende øyne eller at det klør i nesen, mens dette ikke er vanlig ved forkjølelse.