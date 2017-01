Har signert to-årskontrakt

19-åringen har signert en toårskontrakt med laget.

Sportslig leder Glenn Munkvold er meget fornøyd med at spilleren, som ble kåret til "Årets spiller" i U20-gruppa i fjor, nå er klar for å ta steget opp blant seniorene.

- Anja har hospitert med A-laget en stund og gjort et veldig positivt inntrykk, sier han.

- Hun er en spennende spiller med meget gode ferdigheter, spesielt i sitt offensive spill. Det skal bli spennende å følge Anja fremover. Hun blir nå tatt opp i A-stallen og vi er sterke i troen på at hun kan ta store steg allerede i 2017.

De Courcy, som kom til Ørn fra Sunndal, scoret ti mål på åtte kamper for rekruttlaget i 2016. Selv er Anya spent. Hun sier at hun er glad for muligheten og at hun skal gjøre sitt for å bidra til at laget tar nye steg i 2017.

Anya er også på søken etter personlig sponsor, og Munkvold oppfordrer næringslivet i Sunndal å støtte opp om jenta.