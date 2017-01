Dagen for å minnast det grufulle

Det var Erling Outzen som i år heldt appellen, og det er liten tvil om at bodskapen skapa grunn til ettertanke blant dei frammøtte.

– I dag, den 27. januar, i året 1945, frigjorde soldatar frå den sovjetiske hæren dei siste gjenverande og overlevande fangane i den nazistiske dødsfabrikken Auschwitz i Polen, innleda Outzen.¬ – Desse fangane var ikkje mange, berre ein liten rest dei nazistiske fangevaktarane ikkje hadde rukke å ta livet av eller tvinga med seg på dei berykta dødsmarsjane vestover. Dei gjenverande fangane i Auschwitz overlevde fordi dei sovjetiske styrkane rykte fortare fram enn nazistane hadde venta, slik at fangevaktarane ikkje rakk å myrde dei.

Det var ein forkommen flokk med fangar dei sovjetiske soldatane fann, blant dei var det ei gruppe jødiske barn og sigøynerbarn som nazistane skulle bruke til såkalla «medisinske eksperiment». Det var derfor dei ikkje hadde blitt gassa i hel ved ankomst som dei andre barna blei.

Dagen for å minnast

– Sjå for dokker desse ungane, der vinterkledde sovjetiske soldatar og sjukepleiarar leier eller ber dei ut gjennom piggtrådgatene, ut til pleie og omsorg og liv, heldt Outzen fram. – Utmagra barn heilt ned i småbarnsalderen, i tynne, stripete fangedrakter, redda frå ein sakte og smertefull død som forsøksdyr for nazistane.

Kva for eit bilde viser betre kva nazisme er?

I dag, denne dagen, den 27. januar, dagen for frigjeringa av Auschwitz, er den Internasjonale Holocaust-dagen. Dagen da ein verda rundt minnest det som skjedde, det totale samanbrotet av ein kvar form for sivilisasjon og humanitet. Fascismen, i dens mest ekstreme og rasistiske form – den tyske nazismen, og dens folkemord på jødar og sigøynarar, men òg på svært mange russarar, jugoslavar og polakkar.

Framleis fordommar og framandfrykt

Dagen for å hugse, for at det aldri skal skje igjen, ikkje her, ikkje nokon plass, at ein glømmer at EIT MENNESKE ER EIT MENNESKE. Dagen for å love kvarandre å kjempe mot alle former for diskriminering av menneske på grunnlag av etnisk eller religiøs bakgrunn, å kjempe mot ei kvar gradering av menneskeverd.

For den slags er dessverre ikkje noko særtysk fenomen. Dei tyske nazistane hadde mange villige lokale hjelparar i fleire land.

Kanskje ser og hører vi uttrykk for dette fenomenet i vår eigen kvardag innimellom – i rasistiske kommentarar eller fakter. Kanskje ser og hører vi det i media når visse politikarar spelar på fordommar og framandfrykt.

Mykje er mørkt – men vi må ikkje gi opp, vi må aldri gi opp kampen for liv og menneskeverd!

Dette er såleis dagen for å minnast det grufulle, men òg for å minnast frigjeringa og håpet. Kampen for menneskeverdet må fortsette. Den kampen må alltid fortsette. Eit menneske er eit menneske. Punktum, avslutta Outzen.