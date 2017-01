Fugletelling i helga

Hagefugltellingen 2017 går av stabelen kommende helg, altså 28. og 29. januar - og tellingen blir gjennomført i hele Norden.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er ansvarlig for tellingen her til lands med håp om stor deltakelse. Og det er du og jeg og alle andre som driver med fuglefôring i egen hage som skal telle og levere inn resultatet i etterkant.

Slik går du fram: Du noterer alle fugler som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på én dag. Det skal noteres det høyeste antall man ser på én gang av hver fugleart. Ser du fugler som flyr over nærområdet eller eventuelt andre observasjoner gjort under tellingen, kan det også noteres. Det sammen gjelder de pattedyr som måtte dukke opp - som ekorn og rådyr.

Tellingen av fuglene legges inn på skjemaet du finner på heimesiden til Fuglevennen. Oversikt over antall hager, arter og individer som registreres, oppdateres med én gang etter hvert som folk legger inn sine observasjoner.

NOF forventer rapporter fra 7.000 foringsplasser rundt om i landet, og hele 15.000 personer er involvert i tellingen. Da regner en med at minst 350.000 fugler fordelt på et stort antall arter blir registrert under besøk på fuglebrett over hele landet.

Noe av målet med Hagefugltellingen er å skape blest om fugler og natur generelt, samt å inspirere til fuglemating som spennende og underholdende aktivitet.

Viktig er det også at volumet på innrapporteringen har blitt så stor at en kan begynne å se trender for å kunne danne seg et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter.

I fjor viste for eksempel Hagefugltellingen en sterk tilbakegang i antall fugl, noe som var forventet etter en mislykket hekkesesong med dårlig tilgang på mat sommeren i forveien.

I år håper NOF på kraftig vekst i antallet siden hekkesesongen 2016 var meget god med varmere vær og med god tilgang på larver og insekter å mate fugleungene med.

Dette viser også hvor viktig det er å fortsette fuglefôringen utover våren og forsommeren - spesielt i år der våren er kald og med dårlig tilgang på den maten fuglene naturlig skal leve av.

Klimaet har de siste åra gått i retning av mildere og mer snøfattige vintre, noe som gir seg utslag i økt utbredelse av fuglearter som har tilhold i mildere klimasoner. Stillits og kjernebiter har dukket opp stadig nye steder i landet, og også spettmeis og pilfink har fått økt utbredelse.

Vi ser også at arter vi ser på som trekkfugl, nå kan finne på å overvintre. Blant annet finner vi rødstrupe, gjerdesmett og munk på fuglebrettet gjennom vinteren flere steder i landet. Enkelte svarttroster har gjerne overvintret også tidligere år.

På landsbasis vil kjøttmeis, blåmeis og skjære tradisjonelt stå for det største utbredelsen der kjøttmeisen er på topp i antall individ. I fjor ble det telt 47.122 kjøttmeiser - et tall vi altså kan forvente vil øke i år.

Det vil ellers være store forskjeller på kyst og innland hva gjelder klima, og altså bestand av trekkfugl som overvintrer.

Frøsettingen i de store skogområdene i nordlige Russland, Finland og Sverige påvirker også innvandring av fugl fra øst. I dårlige frøår kan vi få besøk av sisik i hopetall, flokker med dompap og grønnfink og også et større antall flaggspett. I år er det for øvrig rapportert stor innvandring av stjertmeis fra øst, noe fugleelskere vet å sette pris på.

Sibirnøttekråka er en annen art vi kan observere i Midt-Norge. Navnet tilsier at også dette er en innvandrer fra øst, men som vi ikke ser i store antall.

Da vet du hva du har å gjøre på i helga. Tell fugler!