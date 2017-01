- Nei til tvang

141 ordførere støtter Arbeiderpartiets nei til bruk av tvang i kommunereformen

Stortingets endelige behandling av kommunereformen nærmer seg, og bruk av tvang der kommuner og kommunenes innbyggere ikke ønsker sammenslåing har blitt et stort tema. Følgende opprop har fått tilslutning av 141 av landets ordførere landet rundt:

«STØTTE til Arbeiderpartiets linje - Slå ring om frivillighet

I februar i fjor skrev 164 ordfører fra Arbeiderpartiet under på et opprop om frivillighet om kommunesammenslåing, Samtidig protesterte alle 164 mot å bruke inntektssystemet for å presse kommuner til å slå seg sammen.

-Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas, het det i uttalelsen. På denne bakgrunn gikk Arbeiderpartiet MOT forslaget til nytt inntektssystem.

Når Arbeiderpartiet nå sier at kommuner som slås sammen mot sin vilje skal ha mulighet for å be om at en eventuell sammenslåing oppheves, bygger det på prinsippet om lokal forankring , og det faktum at kommunereformen skal bygge på reell frivillighet. At Regjeringen ikke lenger innestår for Stortingets vedtak om frivillighet er å beklage.»

Lista over alle 141 som støtter oppropet ble overrakt Jonas Gahr Støre forrige torsdag på Skiptvet Arbeiderpartis 100-årsjubileum.

- Som ordfører i Sunndal støtter jeg helhjertet at kommunesammenslåinger skal være frivillige. Om innbyggerne er imot, skal folkeviljen aksepteres. Det handler om respekt for lokaldemokratiet. Derfor er jeg glad for, og støtter Arbeiderpartiets løfte om å oppheve Stortingsvedtak om tvangssammenslåinger om det nye Stortinget får et flertall som er for frivillighet etter høstens valg, sier Ståle Refstie.

Andre ordførere fra Møre og Romsdal som støtter oppropet er Jørgen Amdam (Volda), Milly Bente Nørsett (Tingvoll), Oddvar Myklebust (Sandøy), Bernhard Riksfjord (Aukra), Eva Hove (Stordal), Jim Arve Røssevoll (Sula) og Lilly Gunn Nyheim (Surnadal).