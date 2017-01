Ny vår for T-kompbygget

Rindal-ordfører Ola Heggem gliste fra øre til øre da han satt og så Jan Romundstad skrive under avtalen på vegne av Rindalslist.

– Det er to års tid siden vi fikk beskjeden om at T-komponent var på veg ut av det store bygget på toppen av Bjergin, og det er ingen tvil om at det var en tung beskjed å få, sier Heggem.

Siden kom de ganske kjapt i dialog med en seriøs aktør – en ekstern aktør som hvis vedkommende hadde inngått en avtale om bygget, ville ha tilført mange nye arbeidsplasser til Rindal.

Samtidig var de også i dialog med Rindalslist og daglig leder Jan Romundstad.

Hemmelighold tok på

Rindalslist hadde innsett at de ville få behov for mer plass, men samtidig holdt de seg lojalt i bakgrunnen mens kommunen forhandlet med den eksterne aktøren.

Det har vært en krevende tid for politikerne i styret for T-komponent Bygg. Samtidig som denne aktøren i utgangspunktet hadde svært konkrete planer for bygget, var det også et uttalt ønske om at opplysninger om forhandlingene ikke måtte komme ut.

– Det er ikke fritt for at vi har blitt beskyldt for ikke å gjøre nok for å få ny virksomhet i T-kompbygget, mens de høyst konkrete forhandlingene som pågikk måtte holdes hemmelig, forteller ordføreren.

Rindalslist var plan B

Det var ikke før i september i fjor at det ble klart at denne aktøren ikke ville satse i Rindal.

– Da var det godt å ha en annen seriøs aktør i bakhånd, sjøl om Jan hele vegen var klar over at Rindalslist var plan B, smiler Heggem.

Jan Romundstad bekrefter at det har vært mye jobb fra kommunens side for å dra i land en avtale, men at altså næringslivet ikke ønsket at de skulle gå ut me den infoen.

Han opplyser at Rindalslist har vokst litt ut over sine enemerker nede i Bjergin Industriområde. Og når de var klar over at det sto et stort bygg tomt oppe på toppen av Bjergin, var det ikke naturlig å utvide med nybygg i tilknytning til sine eksisterende lokaler.

Aksjesalg skal sikre aktivitet

Det hører med til historien at det estiske konsernet Eesti Hövellist har kjøpt opp Rindalslist med hud og hår – altså 100 prosent av aksjene.

Det ble på et tidspunkt sådd tvil om framtidig leveringsdyktighet for Rindalslist på bakgrunn av forholdet til en større leverandør.

Denne leveringssikkerheten ble trygget ved å selge seg ut til Eesti Hövellist.

– Vi har et ti år langt forhold til konsernet, og hvordan de har forholdt seg ved tidligere oppkjøp, har gjort at vi føler oss sikre på at vi har trygget arbeidsplassene i Rindal, sier Romundstad.

Volumøkning gir nyansettelser

En forventet volumøkning på 50 prosent kommende år, krever større plass, og Romundstad antyder at de også vil få behov for 6–8 nye medarbeidere i den forbindelse. I tillegg vil de trenge sørvisfolk på salg utenfor kommunen.

– I satsingen inngår at vi planlegger to lagre i Norge – ett i Rindal og ett på Østlandet, sier han.

Ordfører Heggem har full tiltro til at avgjørelsene tatt ved Rindalslist om salg av aksjene var de rette og at dette vil styrke aktiviteten i Rindal – og Jan Romundstad er fortsatt daglig leder ved Rindalslist.

Før helga mottok Rindalslist prisen for beste leverandør i kjeden Bygger'n. De er også nominert til samme type pris i XL-bygg-kjeden.