- Vil ha ny skole nå

Foreldrene til barn ved Øye skule vil ha ny skole fortere enn svint. Den gamle skolen er så dårlig at elever ikke burde gå der. Flere ulike firma som har vurdert de to gamleste byggene ved skolen, sier saner. Skolen er ikke egnet for undevisning, hverken bygningsmessig eller helsemessig. Dagens rektor sier skolen ikke har brukt en krone på rehabilitering siden siste renovering i 1997.

- Hvem er det vi må påvirke politisk for å få skolen bygd, spør en forelder.

Spørsmålet stiller hun til politikerne tilstede på kantina i ungdomsskolen, der foreldre for en gjennomgang av nye Øye Skule fra prosjektleder Nordvald Bondhus. En kan trygt si foreldrene krever ny skole nå.

- Alle politikere vil bygge, men det er uenighet om til hvilken pris. Men jeg tror vi skal få det til, sier ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap).

Margrethe Svinvik (Sp) sier det er prisen som er vanskelig. Skolen må ikke koste mer enn kommunen klarer å betale over driftsbudsjettet. Skolen slik den presenteres nå koster 150-160 millioner kroner å bygge. Senterpartiet mener det må gå å bygge en skole til 120 millioner kroner. Skolen på Halsa kostet 120 millioner. Den blei bygd for 180 elever og sto ferdig 2012. Skolen på Øye skal bygges for 500 elever til 150-60 millioner.

- Vi får en billig skole til det høye elevtallet, sier prosjektleder Bondhus.

Grunnen til at kostnaden blir relativt lavere ved Nye Øye Skole er sambyggingen med Surnadal ungdomsskole. En frittstående barneskole var anslått å koste 212 millioner kroner.

- Vi skal bygge nye skole på Øye, men vi må være sikker på å ha råd til driftsutgiftene. Defor vil vi ha vurdert skolestrukturen, sier ordfører Nyheim.

Framskrevet viser budsjettet for Surnadal kommune et underskudd på sju millioner kroner med ny skole i 2020. Å legge ned for eksempel Mo skole er sagt å kunne gi en innsparing på fire millioner kroner. Å flytte elevene fra Todalen til Stangvik vil gi ytterligere innsparing.

Senterpartiet mener å bringe skolestrukturdebatten inn i utbyggingsdebatten smerter. De vil nødig legge ned grendeskoler, men de vil ha ny skole. Foreldre frykter også at en mobilisering for grendeskolene vil stikke kjepper i hjulene for ny skole på Øye.

- Vi vil ha dette utredet for å ha et bedre grunnlag for å vedta bygging av ny skole på kommunestyremøtet i mars. Da vil også skisseprosjektet være ferdig, sier Nyheim.

Rektor Odd Arild Sande ved Øye skule sier ny skole på Øye har vært planlagt siden 2007, men hele tiden har planlegging kokt bort i kålen. Nå mener han det er på tide å handle og vedta byggingen først som sist.

- Vi må slutte å bruke Øye skule som en salderingspost i kommuneøkonomien, mener rektoren.

Janne Haugen (Sp) sitter i byggekommiteen og er en engasjert forelder som betrakter Øye Skule som sin grendeskole. I likhet med flere av foreldrene i salen mener hun en ny flott skole vil være et ustillingsvindu for kommunen som også kan være utslagsgivende for å få tilflytting.

- Vi må fortsette å være engasjerte foreldre for å få bygd nye skole på Øye, sier hun.