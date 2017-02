Ber kommunen ta ansvar for vegen

Tusenvis av turister har de seinere åra benyttet seg av den nye gangstien opp til mektige Mardalsfossen. Det var stor festivitas i bygda da assisterende fylkesmann Rigmor Brøste åpnet stien for noen år siden.

Det er grunneierlaget i bygda som har ansvaret for vegen fra bygda opp til kiosken. De tar inn bompenger på vegen. Vedlikeholdet av stien er det bygdelaget som er blitt sittende med. Bygdelagsleder Ingrid Finset sier det har gått med mange dugnadstimer for å holde stien i god stand. Nå mener bygdelaget at kommunen må overta vedlikeholdsansvaret.

Ble ramponert

– Stien ble ramponert under regnværet før jul. Det gikk jordras, og deler av vegdekket er gravd bort. Grunneier har rettet på mye ved hjelp av maskinelt utstyr, men det er også gjort betydelige skade ovenfor trebrua, forteller Finset

Det er et par år siden Eikesdal bygdelag sendte brev til kommunen med bønn om at de overtar vedlikeholdet av turstien.

I brevet viser bygdelaget til at de ikke har noen fast inntekt, og mener det er rimelig at det er de som skal ha ansvaret.

Ingrid Finset forteller at de har måttet erstatte et informasjonssjonsskilt som ble ødelagt av et tre som falt over skiltet. Nytt skilt kom på 16.000 kroner.

Vi må også betale ansvarsforsikring og har utlegg på grusing av vegen. Vi søker Miljøfondet om støtte. Der kan vi få støtte opp til 40 prosent av kostnadene om vi ikke kaller det driftsutgifter. Det er vel heller ikke slik at tilsvarende turveger rundt Nesset prestegard og vedlikeholdet av vegen til helleristningane på Bugge er noe bygdelagene står for.

Venter på svar

Ingrid Finset er lite imponert over at de ikke har fått svar på søknaden om kommunal overtakelse.

– Nå har vi sendt en ny henvendelse til kommunen der vi orienterer om tilstanden på turstien. Det er misnøye blant folk i bygda over nåværende ordning. Det gjør seg ikke sjøl å vedlikeholde en slik sti som er tilrettelagt for bruk av barnevogn. det er også mulig å bruke rullestol på stien. Det er bra at henvendelsen vår vår kommer opp til diskusjon i formannskapet. Vi forventer at kommunen nå overtar vedlikeholdsansvaret.