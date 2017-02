Krever sikkerhet

Vegstrekninga Betna-Stormyra på E-39 gjennom Halsa inn i Hemne er svært ulykkesutsatt. Vegen her er smal og svingete uten gulstripe. Strekninga har krevd flere menneskeliv i trafikkulykker, og vogntog og personbiler ligger tidvis strødd i grøfta langs den 26 kilometer lange vegstrekninga.

Dette ønsker aksjonsgruppa for oppstart av arbeidet med strekninga å ha en snarlig slutt på. Aksjonen har underskriftene til 13 ordførere, innbyggere og flere næringsforeninger til støtte for kravet om oppstart av arbeidet nå.

- Det er svært vanskelig for oss å forstå hvorfor ikke et prosjekt som E39 Betna-Stormyra blir påbegynt nå. Prosjektet er tidligere lovet igangsatt, fylkene har forskuttert og reguleringen er, som sagt, ferdig, heter det fra Gulstripeaksjonen for ny E-39 Betna-Stormyra.

Strekninga er en del av kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim på E-39. Store deler av E-39 mellom Halsa og Orkanger gjennom Hemne er utbedret med ny veg. Betna-Stormyra har i mange år ventet på penger til oppstart. Nå mener aksjonasgruppa det er nok.

- Sett i gang E39 Betna-Stormyra-prosjektet nå, heter det fra akjsonsgruppa.

Når byggingen er ferdig, mener aksjonsgruppa, vil en ha eliminert 26 km europavei uten gul midtstripe. I tillegg vil strekningen få betraktelig høyere standard og sikkerhet, både for veifarende og de som bor langs veien. Prosjektet gir også en besparelse på sju minutter i kjøretid mellom Møre og Trøndelag.

- Vi vil påpeke at mye av gjennomført arbeid vil være fånyttes dersom prosjektet utsettes ytterligere. Flere reguleringsplaner vil i så fall måtte fornyes på grunn av alder. Dette vil være sløsing av lokal og regional ressursbruk og engasjement. Det er også sløsing med den betydelige samfunnsverdien en slik vei vil få. Det regionale samarbeidet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er sterkt, og veksten i havbruk styrker kontakten. E39 er også derfor svært viktig, sier aksjonsgruppa.

For å sette trykk bak kravet arrangerer gulstripeaksjonen en bussreise fra Liabø til Vinjeøra den 10. februar for å påpeke hvor elendig og farlig vegen er på den aktuelle strekninga.

Stortingsrepresentantene Helge Orten (Møre og Romsdal) og Torild Aarbergsbotten (Sør-Trøndelag), Norsk Lastebileier-forbund ved Roar Melum, representanter for aksjonsgruppa, lokalt næringsliv og ordførere vil være med.