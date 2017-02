Det har i flere år pågått en diskusjon om hvor det framtidige nasjonale deponiet for farlig uorganiske avfall skal plasseres. I starten ble 12 ulike steder vurdert som aktuelle. Blant dem Glærum kalksteinsgruve i Surnadal. Nå står to alternativ igjen; Dalen gruver i Brevik i Telemark og Bergmesteren på Raudsand.

Mens prosjektet blir motarbeidet med nebb og klør i Brevik, er Nesset kommune positiv til planene. Det er igangsatt et omfattende utredningsarbeid for begge alternativene. Dette for å kunne gi myndighetene et best mulig grunnlag når de skal bestemme seg.

Det store spørsmålet er om det blir hensynet til miljø eller økonomi som skal tillegges størst vekt når avgjørelsen skal tas. Aksjeselskapet NOAH, med romsdalingen Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding i førersetet, ser for seg å lage et gigantisk deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik. De vil ha et deponi som årlig kan ta imot rundt 800.000 tonn avfall. Selskapet driver i dag deponiet på Langøya i Vestfold som blir fullt i løpet av 2022.

Man skulle tro at valget er enkelt når Nesset sier ja og Brevik nei. Det er nødvendigvis ikke slik. Det ligger store penger i et framtidig deponi. Vi har sett det har vært antydet et titalls milliarder kroner over en del år. Det er store penger å tjene. Penger er makt. Da kan det fort gå i retning av at Gjelsten-selskapet vinner fram tross kraftige protester fra politikere og naboer til et framtidig anlegg i Brevik.

Dersom Nesset skal være et attraktivt sted å bosette seg framover, må det etableres flere arbeidsplasser. Det holder ikke å basere seg på at de finner man i Sunndal eller i den kommende storkommunen Molde. Slik sett er det viktig at Nesset får deponiet. Man kan sjølsagt spørre om det er lurt å kjempe for å få et deponi for farlig avfall i kommunen. I dette tilfellet tyder mye på at det er det. Planene med å utnytte fjellet til lagringsplass synes godt gjennomarbeidet. Nå gjenstår det å se hva miljøvernministeren bestemmer seg for.