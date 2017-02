Intimt forfattermøte

– Dette blir vakkert og spennende, lover stueeier Eva Gikling.

Oskar Fiske Pettersen er aktuell med sin fjerde diktsamling «Perculum in Mora» og som et ledd i lanseringen ønsker han å kunne komme tettere på noen av leserne sine. Derfor legger han i disse dager ut på en stueturné, og som eksilnordmøring, er det denne uka klart for en serie besøk på Nordmøre. Sunndalsøra er først ut, og forfatteren selv gleder seg.

– I slike intime settinger, så blottstilles ikke bare vi som skal formidle, men på mange måter publikum det også. Her beveger vi oss inn i tette rom, som både kan kjennes befriende, og kanskje også litt sårt og skummelt.

I Sunndal er det Eva Gikling som stiller stua si til disposisjon.

– Dette er veldig spennende. Oskar er en poet jeg setter veldig høyt, og jeg håper mange tar turen innom oss på fredag. For de som ikke kjenner til Oskars forfatterskap, kan jeg love vakre og sterke tekster med både nærhet og melankoli. Oskar har en unik evne til å sette sammen små tekstlinjer som treffer deg rett i hjertet og musikken som presenteres akkompagnerer diktene helt utrolig, lover hun.

I fredagens arrangement vil forfatteren primært lese fra sine to siste diktsamlinger «stille strofer» og «Periculum in Mora». Mye vil spinne rundt begrepet «Det er farlig å vente», med tekstlinjene «Jeg faller ikke fra, om du holder meg inntil», som en ledesnor. Dette gjelder også knyttet til noen av de musikalske smakebitene som serveres.

– Siden skriveprosjektet som disse bøkene er knyttet til først avsluttes med den tredje boken «strø», som kommer ut på slutten av dette året, så vil jeg også dele noen elementer fra denne. I tillegg blir det gjort plass til noen upubliserte tekster. Dette er tekster som skal få plass i en forestilling med dette materialet som vi håper skal være klar i løpet av første halvdel av 2017, forteller forfatteren.

Både vertinne og forfatter ser fram til fredag kveld. Eva Gikling håper sunndalingene tar utfordringen og prøver noe litt uvant.

– Å komme inn i noens stue for en kulturopplevelse, er kanskje litt uvant, men dette blir nært, unikt og ekte. Oskars tekster er dessuten lett tilgjengelig poesi, så man trenger ikke å kjenne til diktene fra før. Stua er stor, så alle er velkommen!

Forfatteren selv har ambisjoner om å gripe publikummet, uansett om de kjenner til tekstene fra før eller ikke.

– Vi håper at vi både kan bringe tårer og latter med oss, til møtet. I tillegg til min gode venn og støttespiller Lasse Kristiansen, kommer jeg også til å ta med meg noen bøker, i fall noen skulle ønske å kjøpe et eksemplar.