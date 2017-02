Norges største søndagstur

Det pågår fra 12 til 15. Dette er to av hele 146 lignende arrangement landet over.

-Kom deg ut dagen er en lavterskeldag med stor l. Vi vil ha med oss alle ut denne dagen, fra de som er vant til å være ute i naturen til de som ikke har erfaring med friluftsliv i det hele tatt, sier Maria Holo Leikarnes, daglig leder i Molde og Romsdals Turistforening i en pressemelding. Her kan du være med på mange ulike aktiviteter.

Gratis buss fra Nesset

- I et samarbeid mellom DNT, Nesset frivilligsentral og flyktningtjenesten i Nesset blir det satt opp gratis buss for alle som vil være med til arrangementet på Osmarka. Avreise fra Nesset frivilligsentral i Eidsvåg kl. 11.30, møt opp 15 minutt før avgang. Bussen kjører direkte! Retur fra Osmarka blir klokka 14.30, sier Marie Teigland til Driva.

Nesset frivilligsentral tar med akebrett og skiutstyr fra utstyrspoolen. Alle barn får låne utstyr gratis!

En smak av friluftsliv

Målet med dagen, som arrangeres for 22. gang, er å gi flest mulig en smakebit på det man kan finne på ute i naturen, og å tilegne seg ny kunnskap.

- Denne gangen inviterer vi til to arrangement, sier Leikarnes. Vi hadde selvfølgelig ønsket oss mer snø og is, med tanke på skiaktivitet og isfiske, men vi tar det som en utfordring. På Skaret, mellom Molde og Fræna, har vi hatt tilsvarende arrangement mange ganger. Denne gangen vil Fræna Jeger- og Fiskerforening delta med hundekjøring og vogn, det blir skyting med pil og bue, spikking og luftgeværskyting. Det blir også natursti, og kanskje kommer Turbo fjellrev på besøk? Det blir satt opp bålpanner slik at det kan lages egen mat. Kiwi, vår samarbeidspartner, stiller også opp på Skaret og deler ut smaksprøver av frukt.

På Osmarka inviteres det for første gang til arrangement på Osmarka skistadion. Det er lite snø i området nå, så det passer både for å gå på ski og til fots. Vi får blant annet besøk fra flyktningetjenesten i Nesset, og Nesset frivilligsentral vil ha med vinterutstyr for utlån. Også her blir det natursti og bål.

-Et viktig element i arrangementene er å gi en grunnleggende introduksjon til friluftsliv. Vi ønsker å bidra til å skape mestringsfølelse og selvstendige utøvere av enkelt friluftsliv, gjerne slik at en tar en tur på egenhånd neste gang.

Arena for nye turvenner

-Vi håper at Kom deg ut-dagen kan være startskuddet for en aktiv vintersesong. Vi kan ikke la være å gå på tur om vinteren fordi det ikke er snø. Det gjelder å tilpasse aktiviteten etter forholdene. Har man dessuten lyst til å treffe nye turvenner, er dette rett dag å bli med på. Her blir det en fin miks av turglade små og store, sier Leikarnes.