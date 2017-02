Opprettholdt vedtak

Lill-Elin Vangen, Erling Rød og Stig Rune Andreassen, alle kommunestyrerepresentanter for Frp, leverte i november krav om lovlighetskontroll av et vedtak fattet av økonomi- og planutvalget. Vedtaket og avtalen mellom Statkraft, Nesset og Sunndal kommune om Aursjøvegen AS sier at selskapet får sette opp bom og kreve bompenger for ferdsel på Aursjøvegen. Bompengene skal gå til tilsyn, drift og vedlikehold av vegen. Representantene mener vedtaket er i strid med kongelig resolusjon om Reguleringsbestemmelser for Aura-anleggene.

I bestemmelsene står det at «veger, bruer og kaier som anleggenes eier bygger, skal stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for så vidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anleggene.»

ØP-utvalget holdt i møtet tirsdag fast ved sitt vedtak om godkjenning av avtalen.

Lusie Gjersvoll (Ap) pekte på at avtalen er en revisjon og forlengelse av gjeldende avtale av 1997. Stig Rune Andreassen (Frp) la fram forslag om at lovlighetskontrollen måtte tas til følge, men ble nedstemt. Saka oversendes nå fylkesmannen.