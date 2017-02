Ruller opp nettverk

Nylig ble en mann fra fylket pågrepet, siktet for å ha voldtatt et barn under 14 år. Ifølge fengslingskjennelsen var det snakk om en mindreårig i familie med siktede. Pågripelsen av mannen i tjueåra skjedde som et resultat av målrettet arbeid rettet mot nettverk som laster ned og distribuerer bilder og video av barn i en seksuell sammenheng. Politiet satte i gang etterforskning på grunnlag av et tips, og maktet til slutt å avsløre identiteten til mannen som hadde chattet om seksuelle overgrep mot barn. Mannen ble fengslet i fire uker. Han har erkjent alle forhold i siktelsen.

Ifølge fungerende påtalesjef i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly, har politiet i fylket så langt avdekket totalt fire saker.

– Ti etterforskere har jobbet på heltid med dette. Fire saker er avdekket så langt, og én person er pågrepet og siktet i Møre og Romsdal, sier Skovly til TV2.

De tre andre sakene er oversendt andre politidistrikt for etterforskning.

– Vi har allerede stoppet overgrep, sier Skovly.