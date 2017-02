Begge sjåførene ble kjørt til sjukehus for en sjekk etter at to biler kolliderte på fylkesveg 65 på Rindalsskogen. Uhellet skjedde i 16-tida torsdag. Nødetatene rykket ut til stedet. Ingen ble alvorlig skadd i ulykken. Bilberging er bestilt, skriver politiet på twitter.