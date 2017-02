Kutter Flatvad

Siden 2007 har Østigard Flatvad tatt imot femåringene fra barnehagene i Sunndal. På garden har ivrige små fingre puttet frø ned i den mørke, jorda, fulgt spiren av grønt liv – og seinere fått høste av det de sådde. Gulrøtter, rødbeter og sukkererter har blitt med tilbake til barnehagen, hvor det har blitt laget og servert grønnsaksuppe. Til stor fryd. Viktig og verdifull lærdom, ikke minst i ei tid der mange barn ikke har slike opplevelser i hverdagen.

Derfor kom det sterke reaksjoner fra foreldre da det ble kjent at barnehagetjenesten har sagt opp kontrakten med garden på Flatvad. Denne uka møtte barnehagesjefen oppvekst- og omsorgsutvalget, som har bedt om en orientering.

Koster for mye

95 prosent av barnehagetjenestens driftsbudsjett er knyttet til lønnsutgifter. Når alle lønninger er betalt, har tjenesten 2,5 millioner kroner igjen å rutte med årlig. Av dette har utgiftene til Flatvad utgjort 12 prosent. Reinset understreker at hun mener tilbudet ved Flatvad er svært godt, og har forståelse for at foreldre reagerer på at det forsvinner. Men i en situasjon hvor tjenesten må spare, koster tilbudet for mye.

– Vi bruker en for stor andel av ressursene våre på dette tilbudet, forklarer hun, og viser blant annet til at tjenesten har brukt mer penger på Flatvad i året enn på leiker ved alle kommunens barnehager til sammen. Hun legger til at det er femåringene ved tre av kommunens fire barnehager som har besøkt Flatvad mellom seks og åtte ganger i året.

– Dette utgjør dermed en veldig liten del av hverdagen for ungene.

Oppvekst- og omsorgsutvalget ba i møtet onsdag om at en videreføring av «Inn på tunet»-tilbudet vurderes når rådmannen seinere i år legger fram sak om budsjettilpasninger i kommunen.

Barnehagetjenesten planlegger å bruke den tida som nå frigjøres til andre opplevelser ute i naturen, som «fra fjord til fjell», hvor barna skal få utforske, erfare og eksperimentere med element som snø, is og vann. Det vil også være fokus på dyre- og planteliv.

Skolehagetilbudet som Flatvad har i samarbeid med skolene Tredal, Sande og Løykja. Dette skal videreføres i 2017, har politikerne bestemt.

Kuttet på kontoret

Politikerne i oppvekst- og omsorgsutvalget lyttet til orienteringen onsdag, og Reinset har inntrykk av at de forsto hvorfor hun har valgt å prioritere slik hun har gjort. Nå skal hun arbeide videre for å komme fram til målstreken med kuttene på 3,5 millioner. Hun understreker at hun ikke legger opp til bemanningskutt i barnehagene, og sier at den er på et minimum allerede i dag. Kostra-tall viser at barnehagetjenesten i Sunndal drives svært effektivt.

Sjøl sitter barnehagesjefen nå imidlertid alene på kontoret på rådhuset, der det tidligere var to stillinger. Ett årsverk står vakant inntil videre. Videreutdanningsløp i tjenesten settes det nå også en stopper for.

– De som allerede er i et løp, får fullføre det, men vi må ta et lite hvileskjær, sier hun.

Reinset nevner også at det i årsplanen heter at barnehagetjenesten ønsker å videreføre samarbeidet med Flatvad. Dette er hun imidlertid klar på at hun ikke hadde dekning for å skrive. Som andre kontrakter skal også denne ut på anbud. Kontrakten med Flatvad har vært videreført uten at dette har vært i tråd med kommunens innkjøpsreglement.