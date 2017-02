Rekordresultat for Fjord1

Fjord1 melder om eit rekordresultat i 2016. Resultatet før skatt blei på 540 millionar kroner. Over dobbelt av resultatet i 2015 på 212 millionar.

Fjord1 meiner det er fleire grunnar til det gode resultatet. Stabil drift, betre planlegging, god sikkerheit, systematisk vedlikehald og bra resultatutvikling i tilknytte selskap er delar av grunnen.

– Det er særs gledeleg å kunne leggje fram slike tal. Det er viktig at selskapet styrker resultata når vi no står framfor store investeringar, seier Dagfinn Neteland, administrerande direktør i Fjord1.

Fjord1 seier dei har sett fantastiske resultat av eit langvarig HMS-arbeid i 2016. Fjord1 har kvar einaste dag, året rundt, om lag 1800 kaianløp, men no i februar er det gått eitt år utan at selskapet sine ferjer har vore involvert i kontaktskader.

– Dei siste fire åra har alle tilsette i selskapet jobba målbevisst med sikkerheitskulturen. Det ser vi no resultatet av. Det viktigaste vi gjer er å operere fartøya våre sikkert. I tillegg er det positivt at god sikkerheit også er god økonomi, seier Neteland.

Fjord1 melder dei no går inn i ein periode med omfattande aktivitet. Anboda for ferjedrift i åra som kjem stiller krav om bruk av ny teknologi, nye ferjer og difor store investeringar. Fjord1 seier ambisjonen er å vere leiande i det grøne skiftet i ferjenæringa.

– Det blir ei spanande, men krevjande tid for ferjenæringa. Vi skal leie an i utviklinga av og ta i bruk den nye teknologien som krevjast for framtida. Fjord1 sin investeringsplan er på mellom to og tre milliardar kroner dei komande åra, seier Neteland.