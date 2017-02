- For vanskelig henteordning for avfall

Kommunestyrerepolitiker Stig Rune Andreassen (Frp) ønsker å endre Sunndal kommunes renovasjonsforskrift.

Andreassen opplyser at han har fått flere henvendelser om at politikerne har vedtatt en for vanskelig henteordning.

I juni i fjor endret politikerne forskriften for renovasjon - slik at det nå stilles krav om at søppeldunkene skal plasseres slik at avstanden til offentlig veg ikke overstiger fem meter på hentedagen.

Andreassen viser til at noen av kommunens eldre og uføre har store vansker med å få til dette.

Han peker på at kommunen ønsker at eldre og uføre innbyggere som ønsker det, skal kunne bo i egen heim, og at andre kommuner legger til rette for at eldre og uføre kan søke dispensasjon fra kravet om største henteavstand på fem meter.

Andreassen foreslår derfor et slikt tillegg også i kommunens forskrift.

Interpellasjonen fremmes i kommunestyret kommende onsdag.