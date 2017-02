- Krever at NAV reverserer

Leder Mellvin Steinsvoll viser i en pressemelding til at alle pensjonsmottakere har krav på forståelig dokumentasjon for utbetalt pensjon

- I Norge skal alle som mottar lønn eller annen avtalt eller lovfestet økonomisk godtgjørelse, motta dokumentasjon som viser bruttobeløp, trekk og nettobeløp. NAV har nå sluttet å sende ut dokumentasjon på utbetaling av pensjon via posten. De viser i sin orientering til at den dokumentasjon som tidligere ble sendt til den enkelte pensjonist via posten, nå kan hentes av den enkelte fra nettstedet nav.no.

- Det er vel kjent at det fremdeles er svært mange i vårt land som enda ikke behersker internett og at dette er faktum som vil være gjeldende i mange år enda. I den relativt store delen av befolkningen som ikke behersker nettbaserte løsninger, finner en spesielt eldre og funksjonshemma, poengterer Steinvoll.

- Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, mener at NAVs praksis på dette området, må reverseres straks. Det som nå skjer, er i strid med normal praksis i Norge der alle lønnsmottakere skal få dokumentasjon på brutto, eventuelle trekk og netto. Den nye praksis er et sterkt diskriminerende overgrep overfor svært mange norske borgere. De som ikke kan hente ut dokumentasjon for utbetalt pensjon på nettet, skal få dokumentasjon via post som tidligere.