Snublestein på Øratorget?

Kommunestyret i Sunndal får kommende onsdag en sak om minnesteinen til behandling. Det var Erling Outzen (SV) som i desember tok til orde for at jøden David Glick må få en snublestein på Sunndalsøra. Kommunestyret ga enstemmig tilslutning.

Glick bodde på stedet i forbindelse med jobb hos AS Nordag fra september 1941 til han ble arrestert, trolig i oktober 1942, dagen etter massearrestasjonene av jødiske menn her i landet.

Snublestein for David Glick Holocaust-offeret David Glick får en minnestein i Sunndal.

Nå har kommunen fått tilbud fra Jødisk Museum i Trondheim om å få lagt ned minnesteinen 27. august.

Denne datoen passer inn i reiseruta til kunstneren Gunter Demnig.

40.000 steiner

Minnesteinene støpes ned i fortauet på steder der Holocaust-ofrene bodde før de ble deportert og myrdet. På steinene er det inngravert navn, fødselsdato, dato for deportasjon og dødsdato. Demning har lagt ned omkring 40.000 snublesteiner rundt om i Europa. De første snublesteinene i Norge ble lagt ned i Oslo høsten 2010.

På steinen på Øratorget vil det stå: «På Sunndalsøra arbeidet David Glick».

I saksframlegget til kommunestyret onsdag foreslås det at kulturtjenesten skal ta ansvaret med å legge til rette for en seremoni i forbindelse med nedleggelsen.

Totale kostnader for snublesteinen er estimert til 6000 kroner.

Skal vekke forbipasserende

Snublesteinene er minnesmerker som skal gjøre forbipasserende bevisste på at Holocaust også fant sted akkurat der de befinner seg.

Derfor anbefales at steinene skal plasseres på områder hvor mange går forbi.

Rådmannen har landet på to mulige plasseringer; Fjordparken og Øratorget.

- Fjordparken vil være mer knyttet til den gamle bebyggelsen på Sunndalsøra, der vi regner med at Glick bodde mens han arbeidet her. Ulempen er at parken ligger godt utenfor der folk ferdes til vanlig. Minnesteinen vil derfor ikke få den oppmerksomheten den kan få med en plassering på Øratorget. Det ferdes mye folk i torgområdet i løpet av året, påpeker rådmannen i saksframlegget.

Det vises videre til at det er ønsket å legge til rette for enda mer trafikk og folkeliv på Øratorget, ikke bare når det er store arrangementer på kulturhuset.

- Med Øratorget som sted, vil det også bli enklere for skolene å bruke snublesteinen i undervisningsøyemed.

Rådmannen foreslår også at det kan lages en liten informasjonstavle knyttet til snublesteinen.

Myrdet i januar 1943

David Glick ble ifølge Jødisk Museum i Trondheim innregistrert i Bredtveit fengsel i Oslo 29. oktober. Grytidlig om morgenen 26. november ble han sammen med de andre fangene i Bredtveit overført utstikker I på Oslo havn, der fangene først ble satt til å bære om bord forsyninger på skipet Donau.

Glick ankom Auschwitz 1. desember og fikk fangenummer 79127. Han ble antakelig overført leiren Buna-Monowitz samme med mange andre norske fanger. I midten av januar ble han innlagt på «Revier».

Han ble antakelig «utsondret» og myrdet med en fenol-injeksjon 22. januar 1943.