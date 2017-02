Nesten en milliard i overskudd

– Vi legger bak oss et og godt produksjonsår. Våre ansatte gjør en kjempeinnsats hver dag, og jeg er glad for vi kan slå fast at vi er konkurransedyktige i den globale industrien som vi er en del av, sier fabrikksjef Eivind Mikalsen når han oppsummerer fjoråret.

Det som gleder fabrikksjefen mest er imidlertid at 2016 ble et helse- miljø- og sikkerhetsmessig bedre år enn 2015.

– Vi kan aldri si oss ferdig med å forbedre oss innen HMS, og vi er ennå ikke så robuste som vi ønsker å være, men det er gledelig at vi tar steg mot målet om helt skadefri arbeidsplass og at vi har god kontroll på miljøutslippene våre, sier han.

Produksjonsrekord

Regnskapstallene for fjerde kvartal viser at Hydro Sunndal leverte et overskudd før renter og skatt på 218 millioner kroner. At resultatet er 35 millioner kroner lavere enn i tredje kvartal skyldes i hovedsak sesongmessige effekter.

Ett av de to støperiene på verket, PFA-støperiet, satte produksjonsrekord i fjor, med totalt volum på 155.000 tonn støpelegeringer som hovedsakelig går til produksjon av bildeler.

– Bilindustrien har for lengst fått opp øynene for at lett aluminium er en viktig del av løsningen når de skal lage biler som forurenser mindre. Man finner stadig nye anvendelser av aluminium, ikke minst i bilproduksjon, sier Mikalsen.

Når aluminium fremstilles ved hjelp av klimavennlig vannkraft, blir CO2-utslippet per tonn aluminium bare 20 prosent av utslippet fra et aluminiumverk som drives med strøm fra kullkraftverk, noe som er mest vanlig i verden.

– Derfor er aluminium fra Sunndal viktig for det globale klimaet, slår fabrikksjefen fast.

Oppgraderer karbonanlegget

Produktivitetsprogram bidrar til investeringer Nylig ble det kjent at Hydro har besluttet å oppgradere deler av karbonanlegget ved aluminiumverket for å sikre fortsatt stabil anodeproduksjon. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner og er forventet ferdigstilt i 2019.

Mikalsen mener investeringsbeslutningen henger sammen med at organisasjonen leverer sterke resultater, også i produktivitetsprogrammet P2019, som pågår med fullt trykk innenfor fabrikkgjerdene.

– Vi har satt som mål at Hydro Sunndal skal være blant de mest produktive aluminiumverkene i verden, og det har vi alle forutsetninger til å lykkes med. Vi går fremtiden i møte, vel vitende om at automatisering vil gi spennende muligheter for oss, sier han.

15 kg i sekundet

Hydro Sunndal er Europas største aluminiumverk, og produserte i fjor nesten 15 kg aluminiumsprodukter per sekund. Metallet brukes i først og fremst i transportsektoren og innenfor bygg- og anleggsindustrien.

Prisen på aluminium settes hver dag på den internasjonale råvarebørsen LME i London. Ved inngangen til tredje kvartal lå aluminiumprisen på 1660 dollar per tonn, mens den ved årsskiftet var 1700 dollar. Styrkingen av aluminiumprisen har fortsatt inn i 2017, og tidligere denne uken kostet ett tonn 1830 dollar, tilsvarende om lag 15 kroner per kilo.