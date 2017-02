Vellykket aksjon

Gulstripeaksjonen for utbygging av E39 mellom Betna og Stormyra og etterhvert helt til Vinjeøra presterte kunststykket å gi de inviterte politikerne fra storting og fylkesting en hyggelig opplevelse samtidig som de fikk fram budskapet med full tyngde.

Det hører med til historien at Nettbuss sponset busstransport og sjåfør Ole Marvin Fjærli kjørte vederlagsfritt. Til daglig frakter han skolebarn langs denne vegen.

Turen gikk fra Liabø - med stopp på ferjeleiet på Hendset og ved gammelsamvirkelaget på Vinjeøra - der vi ble møtt av gulstripegeneral Unni Dahl som for anledningen har flere lag med klær. Det starter i rødt og ender i grønt etter hvert som hun tar av de ytterste lagene. Og grønt er jo målet for aksjonen.

På Liabø var barnehagene i Valsøyfjord og på Liabø møtt fram med skilt og krav om trygg veg til skole- og barnehage.

Politi og Vegvesen var varslet om aksjonen på forhånd, og Lensmann Olav Halse og politiførstebetjent Per Andreassen stakk innom før bussen gikk fra Liabø.

- Tenk dere at vi er skoleelever på veg til skolen, og det de opplever på sin skoleveg hver da, sa Helga Hjorthol Grønset i Gulstripeaksjonen.

Før Hendset var det arrangert et møte med storbil for å vise at det er ikke uten videre å passere hverandre på ei bru som er oppgitt til å være fem meter brei. En runde med målebåndet viser at de egentlige målene er 4 meter og 34 mellom hvitstripene. Ikke mye grunnlag for å male gulstripe mellom der.

På Hendset fikk politikerne høre hvordan folk med vegen som nærmeste nabo opplever hverdagen. Margit Langli Wiik forteller at hun ser situasjoner hver dag som lett kunne ha endt i stygge ulykker, samt vogntog som skraper rekkverket på veg forbi husa. - Hadde det ikke vært rekkverk her, hadde vi fått dem inn i stua, sier hun.

Elsa Kroknes forteller hvordan hun opplever å sende barnebarn på skolen, og om hvordan bilene oser forbi når skolebussen stopper.

Halsa-ordfører Ola Rognskog forteller at de har søkt om å få legge inn strakstiltak som bygging av en busslomme på stedet, men det får de ikke lov til. - Vi er bare fryktelig bekymret for at det skal skje en ulykke før ting blir gjort, sier han.

Han understreker at trafikken på Halsa-Kanestraum har doblet seg i løpet av få år, og at det øker med 5 prosent årlig. Økningen i tungtrafikken er også betydelig.

Samferdselspolitisk talsmann for Høyre på stortinget, Helge Orten, mener at de her ser behovet med egne øyne. Han understreker at en slik aksjon gir politikerne på Møre-benken støtte til å jobbe prosjektet inn i nasjonale planer.

Han minte for øvrig om hvor hyggelig det var da aksjonen besøkte samferdselspolitikerne på stortinget, og opplyser at Nikolai Astrup fortsatt har det gule strikkeskjerfet hengende godt synlig på kontoret.

Solvår Skogen Sæterbø i gulstripeaksjonen bemerker tørt at - Jo, det var veldig hyggelig, men vi fikk ingen penger da.

Les mer om aksjonen "Gulstripeaksjonen ser rødt" i Driva på onsdag.