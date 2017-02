"Misset" på veivalg mot slutten

-Jeg gikk et dårlig veivalg på slutten. Det irriterer meg at jeg «misset» der, sier Lars Moholdt etter at han var i mål 20 sekunder for seint til å ta bronsemedaljen for Norge under dagens stafett på ski-o EM i Finland.

-Jeg hadde gjort mye bra i starten av etappen, men det gikk bort 15 – 20 sekunder på veivalget og da var det kjørt i kampen mot Finland, fortsetter Moholdt.

Målet om å følge opp fjorårets pallplass ble vanskelig allerede fra start, da førsteetappeløper Bjørnar Kvåle knakk en stav før stafetten hadde kommet skikkelig i gang.

-Det er slikt som kan skje, og Bjørnar (Kvåle) løste det på en god måte. Men det gikk en del tid, og en må kunne si at vi hadde litt stang ut.

Men det norske laget viser i hvert fall at de er med i kampen om medaljene.

-Vi får ta det på VM, sier en allerede revansjesugen Moholdt.

Den norske trioen, Bjørnar Kvåle, Øyvind Watterdal og altså Lars Moholdt – som ble nummer 4 i dag – fikk se at Sverige vant dagens stafett foran Russland sin andreoppstilling og Finland.

Da drar Norge fra ski-o EM med Moholdts gull fra mellomdistansen som eneste medalje.

-Resultatene er ikke all verden, men vi har vist en del positivt før VM om en måned. Det er tross alt VM som er det viktigste i år, hilser Moholdt.

Når vi kommer til Russland og VM en måned frem i tid har Moholdt et gull og en bronse å forsvare fra hjemme-VM på Budor for to år tilbake.

Men først av alt venter to NM-helger for de norske løperne.

I damenes stafett under ski-o EM, hvor Russland vant foran Finland og Sverige, hadde ikke Norge lag.

Resultat:

Herrer senior:

(9,9+9,9+9,9)

1) Sweden 1.30.11 (Hammarberg 29.44, Nordberg 29.23, Rost 31.04)

2) Russian Federation 2 1.30.26 (Barchukov 29.48, Khrennikov 30.45, Gorlanov 29.53)

3) Finland 1.32.30 (Linnainmaa 29.40, Uusitalo 32.05, Saarela 30.44)

4) Norway 1.32.56 (Bjørnar Kvåle 33.04, Øyvind Watterdal 30.14, Lars Moholdt 29.37)